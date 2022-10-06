La caída en la recaudación se debe al subsidio otorgado a productores e importadores de combustibles, con el objetivo de reducir la inflación

La caída en la recaudación se debe al subsidio otorgado a productores e importadores de combustibles, con el objetivo de reducir la inflación

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que entre enero y septiembre los ingresos tributarios sumaron 2 billones 899 mil 882 millones de pesos, lo cual implica una caída de 0.5 por ciento respecto al mismo periodo acumulado del año pasado, pese a que aumentaron las entradas de recursos por casi todos los conceptos, con excepción del Impuesto Especial Sobre Producción y servicios (IEPS).

El fisco mexicano detalló que la caída en la recaudación se debe al subsidio otorgado a productores e importadores de combustibles, con el objetivo de reducir la inflación.

El SAT detalló que los ingresos por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sumaron un billón 750 mil 921 millones de pesos, 14.5 por ciento más que el año pasado, lo que de acuerdo con el SAT refleja la reactivación de la economía. Por otra parte, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sumó 945 mil 301 millones de pesos, lo que representó un incremento de 1.9 por ciento. https://twitter.com/SATMX/status/1577448410633863169?cxt=HHwWgoCw9Zi-nOQrAAAA

Cabe destacar que, el IEPS, que junto al IVA y al ISR suele ser de los gravámenes que más ingresos representan, cayó 82 por ciento real, revelan datos de la autoridad fiscal. El SAT detalló que por IEPS, el cual también se cobra a comida y bebidas con alto contenido calórico, así como al tabaco, entre otros productos, se tuvieron ingresos por 61 mil 457 millones de pesos. No obstante, los ingresos totales del gobierno, incluidos los recursos por la venta de petróleo y otro tipo de derechos, alcanzaron 3 billones 617 mil 234 millones de pesos, 3.6 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. En los Criterios Generales de Política Económica para el próximo año, Hacienda incrementó a 395 mil 400 millones de pesos el costo de subsidiar los combustibles en 2022, mientras espera que los ingresos petroleros tendrán un saldo de 397 mil 800 millones de pesos por encima de lo previsto en la Ley de Ingresos Federales (LIF). Sin embargo, el SAT detalló que al 30 de septiembre de 2022, los ingresos del Gobierno de México alcanzaron un monto de3 billones 617 mil 234 millones de pesos, cifra que se encuentra 3.6 % real, superior a lo observado en el mismo periodo del año anterior.