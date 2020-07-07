El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las medidas sanitarias adicionales que se deberán acatar durante el reinicio de actividades en los centros comerciales y tiendas departamentales Luego de que el gobierno de la Ciudad de México pospusiera el reinicio de actividades para los centros comerciales y las tiendas departamentales, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, anunció las medidas adicionales para la apertura que éstos que se deberán seguir para poder reanudar actividades. https://twitter.com/Claudiashein/status/1280221273277083648?s=08 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/el-fiscoanalista-sat-publico-la-2a-rmrmf-2020-3a-version-anticipada/
Medidas adicionales para las tiendas departamentales:
- Únicamente podrá entrar una persona a la tienda, con excepción de un adulto acompañado de un menor o una persona de la tercera edad.
- No se permitirá el acceso sin cubrebocas.
- La estancia dentro será de máximo 40 minutos.
- Quedan prohibidos los productos de prueba, así como los probadores de ropa.
- Deberá haber filtros sanitarios en las entradas de los centros comerciales y de las tiendas, es decir instrumentos que ayuden a la detección de posibles enfermos.
- Aforo del 30% de la capacidad de los mismos, así como un reporte diario del cumplimiento que será enviado al gobierno de la Ciudad de México.
- Disminución de la capacidad de los estacionamientos.
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Medidas adicionales para los centros comerciales:
- Únicamente podrá entrar una persona a la tienda, con excepción de un adulto acompañado de un menor o una persona de la tercera edad.
- No se permitirá el acceso sin cubrebocas.
- Los visitantes sólo podrán permanecer 1 hora como máximo.
- Todos los negocios excepto los esenciales contarán con un horario de 11 am a 5 pm.
- Quedan prohibidos los productos de prueba.
- Deberá haber filtros sanitarios en las entradas de los centros comerciales y de las tiendas; es decir, instrumentos que ayuden a la detección de posibles síntomas.
- Aforo del 30% de la capacidad de los mismos, así como un reporte diario del cumplimiento de este que será enviado al Gobierno de la Ciudad de México.
- Disminución de la capacidad de los estacionamientos.
TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/cuidado-estas-son-las-letras-chiquitas-de-los-pagos-diferidos-del-infonavit/ Con información de el Gobierno de la Ciudad de México.
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