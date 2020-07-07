El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las medidas sanitarias adicionales que se deberán acatar durante el reinicio de actividades en los centros comerciales y tiendas departamentales Lue...

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las medidas sanitarias adicionales que se deberán acatar durante el reinicio de actividades en los centros comerciales y tiendas departamentales Luego de que el gobierno de la Ciudad de México pospusiera el reinicio de actividades para los centros comerciales y las tiendas departamentales, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, anunció las medidas adicionales para la apertura que éstos que se deberán seguir para poder reanudar actividades. https://twitter.com/Claudiashein/status/1280221273277083648?s=08 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/el-fiscoanalista-sat-publico-la-2a-rmrmf-2020-3a-version-anticipada/

Medidas adicionales para las tiendas departamentales:

Únicamente podrá entrar una persona a la tienda, con excepción de un adulto acompañado de un menor o una persona de la tercera edad.

No se permitirá el acceso sin cubrebocas.

La estancia dentro será de máximo 40 minutos.

Quedan prohibidos los productos de prueba, así como los probadores de ropa.

Deberá haber filtros sanitarios en las entradas de los centros comerciales y de las tiendas, es decir instrumentos que ayuden a la detección de posibles enfermos.

Aforo del 30% de la capacidad de los mismos, así como un reporte diario del cumplimiento que será enviado al gobierno de la Ciudad de México.

Disminución de la capacidad de los estacionamientos.

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Medidas adicionales para los centros comerciales:

Únicamente podrá entrar una persona a la tienda, con excepción de un adulto acompañado de un menor o una persona de la tercera edad.

No se permitirá el acceso sin cubrebocas.

Los visitantes sólo podrán permanecer 1 hora como máximo.

Todos los negocios excepto los esenciales contarán con un horario de 11 am a 5 pm.

Quedan prohibidos los productos de prueba.

Deberá haber filtros sanitarios en las entradas de los centros comerciales y de las tiendas; es decir, instrumentos que ayuden a la detección de posibles síntomas.

Aforo del 30% de la capacidad de los mismos, así como un reporte diario del cumplimiento de este que será enviado al Gobierno de la Ciudad de México.

Disminución de la capacidad de los estacionamientos.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/cuidado-estas-son-las-letras-chiquitas-de-los-pagos-diferidos-del-infonavit/ Con información de el Gobierno de la Ciudad de México.

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