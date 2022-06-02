El objetivo de la declaración informativa de transparencia es que las donatarias den claridad a la ciudadanía sobre el uso correcto de los donativos que reciben El 31 de mayo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que otorgará una prórroga a las donatarias para la presentación de la declaración informativa de transparencia del ejercicio fiscal 2021. La autoridad fiscal hizo lo anterior al publicar la tercera versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, en el documento mencionado se incluye un artículo transitorio para indicar que la declaración informativa de transparencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, podrá presentarse a más tardar hoy 2 de junio de 2022. Fiscalia explicó que esto significa que se otorgó dos días más de plazo para la presentación de esta declaración, que originalmente vencería el 31 de mayo de 2022. El objetivo de la informativa de transparencia es que las donatarias den claridad a la ciudadanía sobre el uso correcto de los donativos que reciben, mismos que deben ser congruentes con su declaración anual de ingresos y su información contable. Las donatarias pueden presentar la declaración informativa de transparencia a través del programa electrónico que para tal efecto está a disposición de las organizaciones civiles y fideicomisos en el portal del SAT.

Con información de Fiscalia.