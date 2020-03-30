La secretaría de Administración y Finanzas informó que se aplicará una prórroga en los pagos fiscales en la CDMX, se podrán realizar hasta el 30 de abril del presente año.

La secretaría de Administración y Finanzas informó que se aplicará una prórroga en los pagos fiscales en la CDMX, se podrán realizar hasta el 30 de abril del presente año.

Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el gobierno federal y los gobiernos locales están implementando medidas para evitar el contagio de la población. Además, al contrario del gobierno federal, algunos gobiernos locales han tomado medidas para aminorar el impacto que la contingencia tendrá en el bolsillo de los mexicanos. La secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar anunció una prórroga en los pagos de las obligaciones fiscales de la Ciudad de México. A partir del 23 de marzo suspendió los trámites presenciales y aumentó los plazos para pagar las contribuciones locales que se hacen en dependencias públicas, órganos desconcentrados y alcaldías. Sin embargo, se exceptúan los trámites de desarrollo urbano, construcción y sector inmobiliario ante notario público, que seguirán atendiendo por ventanilla. También se ampliará el plazo para pagar contribuciones fiscales que se realizan en las dependencias públicas, órganos desconcentrados, Alcaldías y entidades de la Administración Pública. "Se prorrogan todos los plazos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México consistentes en la presentación de declaraciones y la realización de pagos que deban efectuarse durante el mes de abril, es decir, congelamos los términos de los pagos y se pueden realizar todos los que se tenían que realizar en el mes de abril", explicó la funcionaria. También hay prórroga para todos los plazos legales para las actuaciones para medios de defensa, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, acuerdos, diligencias, resoluciones, y recursos de inconformidad. Además se suspenden los términos y plazos del procedimiento administrativo

Los pagos que quedan suspendidos en ventanilla única son:

Tenencia (se prolongará hasta el 30 de abril para obtener el subsidio)

Derecho de suministro de agua

Impuesto sobre nóminas

Licencias

Permisos de conducir

Derechos de control vehicular

Derechos del registro civil

Multas de medio ambiente

multas por infracciones al reglamento de tránsito

impuestos del Código Civil de la CDMX

Sin embargo, los pagos se podrán realizar en línea, tesorería, supermercados o bancos.

Los trámites que se suspenden en ventanilla única son:

emisión de copias certificadas de personas registradas en la CDMX;

actas de nacimiento, matrimonio y defunción;

emisión de constancias de no inhabilitación de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;

emisión de certificaciones de pagos;

emisión de constancias de no adeudo del impuesto predial.

La secretaría del Medio Ambiente del gobierno del Estado de México anuncio una prórroga para la verificación vehicular, de lo cual se le otorgara a los vehículos con hologramas 7, 8, 3, 4 de los colores rosa y rojos, que son los que corresponden a los meses de febrero - marzo y marzo - abril. Durante los meses de mayo y junio podrán realizar la verificación vehicular sin pagar la multa por verificación vehicular extemporánea. Debido a que los verificentros suspenden actividades desde el 24 de marzo hasta el 16 de abril por la contingencia sanitaria, el Gobierno del Estado de México anunció que hay prórroga para verificación vehicular.

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