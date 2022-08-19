Durante el primer semestre de 2022, las bebidas alcohólicas pagaron 12 mil 596 millones de pesos al SAT La industria cervecera en México es una de las que más consume agua pero también es uno de los sectores que dejan importantes ingresos al fisco. Tan sólo en el primer semestre de 2002, ingresó 21 mil 710 millones de pesos (mdp) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se prevé que durante todo el año genere unos 42 mil mdp. De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, México es el mayor exportador de cerveza del mundo con unos 5 mil millones de dólares anuales de ventas. Además, la industria cervecera, según su producción, se ubica entre las 19 actividades más importantes de las industrias manufactureras, de un total de 288 clases de actividad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Cabe destacar que una gran parte de la producción de cerveza en México se centra en los puntos en donde la sequía ha sido más crítica en el presente año, según datos del Monitor de Sequía México (al 15 de julio de 2022), y que incluye los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California. Solo como referencia, en nuestro país se utilizan en promedio 2.6 litros de agua para producir un litro de esta bebida. Por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente que habrá una veda a la instalación de plantas cerveceras en el norte del país ante la escasez de agua y, en su lugar, podrán hacerlo en el sur y suroeste del país. "Lo mismo en el caso de otros productos, pero ya no se puede dar permiso donde no hay agua, o en donde están abatidos por completo los mantos freáticos", destacó el presidente en conferencia de prensa.

Aumenta producción de cerveza

Durante el primer semestre de 2022, las bebidas alcohólicas pagaron 12 mil 596 mdp de impuestos al SAT y se prevé que en el año enteren al fisco 20 mil 160 mdp, de acuerdo con datos de la dependencia. Asimismo, en el caso de los cigarros, se reportaron ingresos por 24 mil 331 millones mdp de enero a junio y se calcula que durante 2022 ingresará al SAT 46 mil 103 mdp. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta, en 2020 la industria cervecera tuvo una producción de 118.7 millones de hectolitros, lo que representó un nivel bajo durante la pandemia de Covid-19, sin embargo, durante el 2021 se consolidó como el principal producto agroindustrial de exportación en el país con 5 mil 618 millones de dólares; cifra que representó el 23% de las exportaciones agroindustriales de México. En este mismo periodo Estados Unidos se colocó como el principal destino de estas exportaciones, con el 81 %, seguido de Guatemala y Chile (con 2% cada uno), Australia (1.3%) y Reino Unido (1.0%).

Sequía en México

La carencia del agua en las presas de México, debido a la escasez de lluvias en el año 2022, ha llevado a miles de hogares a reportar fallas en el suministro del líquido. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), hasta finales de 2021 se detectó que cinco millones 906 mil hogares en el país han experimentado falta de agua. Aunque esta cifra representa el 16.3 % de los domicilios en México, el indicador se elevó en 10.7 puntos porcentuales respecto a lo que se detectó en 2015, año en el que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó una cobertura nacional de agua de 94.4 %, lo cual indicó que sólo 5.6 % de los hogares mexicanos no tenían servicio de agua en su interior. Hasta el pasado 30 de julio no había ninguna entidad del país que no tuviera afectaciones por la sequía, según el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas; organismo que informó además que de las 210 presas que maneja la Conagua, 114 se encontraban a menos de 50 % de su capacidad, es decir, el 54 % del total.