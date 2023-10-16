Los diputados prevén que la discusión de la Ley de Ingresos se dé en el pleno los días 18 y 19 octubre próximos El 12 de octubre de 2023, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados distribuy...

Los diputados prevén que la discusión de la Ley de Ingresos se dé en el pleno los días 18 y 19 octubre próximos El 12 de octubre de 2023, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados distribuyó los proyectos de Ley de Ingresos y reforma a la Ley Federal de Derechos para el 2024, sin hacer ninguna modificación respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo. Los proyectos fueron distribuidos para que los legisladores los empiecen a analizar, y se prevé que la próxima semana se discutan y se aprueben. De acuerdo con Reforma, los diputados de la Comisión de Hacienda fueron citados el martes 17 de octubre. El objetivo de la convocatoria es para que los titulares de la Subsecretaría de Hacienda, Gabriel Yorio, y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina, expliquen el contenido del Paquete Económico para 2024.

Dictamen de la Ley de Ingresos

El dictamen plantea la misma proyección que presentó el Ejecutivo Federal de 9.066 billones de pesos. De ese monto, se estiman 7.328 billones de pesos de Ingresos presupuestarios y el resto, casi 1.9 billones de pesos, completarían el gasto a través de deuda.

Polémica por deuda

Reforma señaló que esta cifra para deuda sería la más grande del sexenio y de gobiernos anteriores, por lo que considera que será el punto de mayor polémica en la discusión de la próxima semana.Luego de que comparezcan los funcionarios de Hacienda, se espera que se aprueben los dictámenes en la Comisión. Los diputados prevén que la discusión de la Ley de Ingresos se dé en el pleno los días 18 y 19, con lo que estarían ajustados al límite legal del 20 de octubre para que la Cámara envíe el dictamen al Senado.