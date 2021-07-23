En las sesiones extraordinarias, que se llevarían a cabo el 29 y 30 de julio, también se tratarían otros temas pendientes. Como reportamos antes, el senador morenista Ricardo Monreal comunicó que ...

En las sesiones extraordinarias, que se llevarían a cabo el 29 y 30 de julio, también se tratarían otros temas pendientes. Como reportamos antes, el senador morenista Ricardo Monreal comunicó que propondría posponer en un mes la entrada en vigor de la reforma al outsourcing que prohibiría su uso, salvo en el caso en que su prestación consista en servicios especializados, entendiendo por estos aquellos distintos al objeto social de la empresa en favor de la cual se prestan. Ayer los legisladores de la comisión permanente del Congreso de la Unión acordaron proponer un periodo extraordinario de sesiones para atender varios asuntos, entre los que se encuentra reformar el decreto que reformó diversas leyes en torno al outsourcing. Se buscaría reformar el artículo primero transitorio del decreto, con lo que se ampliaría la entrada en vigor de la reforma al 1 de septiembre de 2021. En las sesiones extraordinarias, que se llevarían a cabo el 29 y 30 de julio, también se ratificaría el cargo del secretario de Hacienda en funciones, Rogelio Ramírez de la O y se desaforaría al diputado Saúl Huerta, exmorenista acusado de violación, y a Mauricio Toledo, diputado petista acusado de enriquecimiento ilícito.

Si se quiere corregir la reforma de #outsourcing se deben hacer bien las cosas sobre todo ante la crisis económica que vivimos, por eso hoy presenté la iniciativa para que no se pongan en riesgo millones de empleos en este país. Que entre en vigor el 1 de enero de 2022. pic.twitter.com/6abqMvofL1 — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) July 21, 2021

La senadora panista Kenia López se manifestó a favor de ampliar el plazo, pero aseguró que un mes, como propuso Monreal, sería insuficiente. En cambio, la senadora del bloque opositor envió una iniciativa con la que retrasaría la entrada en vigor de la reforma al outsourcing, lo que homologaría el plazo contemplado para las instituciones de gobierno que hagan uso de la subcontratación laboral, cuya entrada en vigor será hasta el otro año. Algunos especialistas han hecho eco de esta propuesta, como Guillermo Mendieta, especialista fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México que en entrevista con El Contribuyente, instó a los legisladores a reformar el decreto de modo que la iniciativa privada también tenga como fecha límite el inicio del próximo año.

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