La subcontratación de personal está prohibida. STPS y SAT exhortan a prestadores de servicios a evitar incurrir en defraudación fiscalEste 17 de Mayo el SAT emitió un comunicado acerca de la subcontratación de personal (ver). En este documento se exhorta a las empresas a mantener una supervisión a detalle de sus proveedores, ya que en caso de que sus proveedores incumplan con alguna de sus obligaciones fiscales ó laborales, la empresa contratante puede caer en un supuesto de Defraudación Fiscal y ser acreedor a altas multas y consecuencias graves. Xternall es la plataforma para Revisión Automática de Proveedores REPSE Es muy importante para todas las empresas contar con herramientas adecuadas para la revisión del cumplimiento de sus proveedores para evitar problemas con la autoridad. En Xternall nos enfocamos en ayudar a las empresas a automatizar sus procesos de gestión de cumplimiento de proveedores. Xternall te permite verificar de manera sencilla y automatizada revisar el nivel de cumplimiento de tus proveedores de servicios especializados.

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