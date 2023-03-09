Pese a la creación del RESICO, hay contribuyentes que optaron por seguir tributando en el RIF y pueden seguir gozando de sus beneficios Como parte de la Reforma Fiscal para 2022, el Servicio de Adm...

Pese a la creación del RESICO, hay contribuyentes que optaron por seguir tributando en el RIF y pueden seguir gozando de sus beneficios Como parte de la Reforma Fiscal para 2022, el Servicio de Administración Tributaria creó el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) cuyo objetivo es sustituir al Régimen Incorporación Fiscal (RIF). Aunque se prevé que el RIF desaparezca a mediano plazo, hay contribuyentes que optaron por seguir tributando en este régimen y pueden seguir gozando de sus beneficios. Pero de acuerdo con AC Asesoría Tributaria, los contribuyentes del RIF encontraron un problema al presentar las declaraciones del primer bimestre de 2023. Lo anterior se debe a que la aplicación electrónica 'Mis Cuentas' del SAT, no reconoció reducciones o beneficios de los contribuyentes que en su momento optaron por seguir tributando en el RIF. AC Asesoría Tributaria explicó que al inicio de cada ejercicio las plataformas del SAT presentan fallas e inconsistencias. Por eso, recomendó esperar a que la autoridad fiscal subsane la irregularidad. Aunque recordó que por ley, los RIF deben presentar su declaración a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago. (Imagen: El Contribuyente)

¿Qué pueden hacer los RIF que presentaron su declaración?

En caso de que los contribuyentes del RIF hayan presentado su declaración y no se haya aplicado el porcentaje de reducción que les corresponde, expuso las siguientes opciones:

Si te género línea de captura y está vigente, esperar a que se restablezca el portal mis cuentas y presentar la complementaria Pagar la línea y posteriormente generar el pago de lo indebido.