La mandataria respondió a Salinas Pliego: “Todos deben pagar impuestos, la justicia siempre llega”

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, deberá cumplir con el pago de los impuestos que adeuda, reiterando que la justicia puede tardar, pero eventualmente llega. Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las críticas del empresario y la reciente caída de las acciones de Elektra, a lo que respondió de manera contundente.

“Él como cualquier ciudadano mexicano tiene que pagar sus impuestos. A lo mejor se tarda la justicia, pero siempre llega”, afirmó Sheinbaum.

La caída de las acciones de Elektra

Sheinbaum hizo referencia al descenso significativo en el valor de las acciones de Elektra, propiedad de Salinas Pliego, como un posible reflejo de la situación fiscal del empresario.

“Bajaron un montón las acciones de Elektra. Vean las acciones, cómo cayeron. La verdad, eso no le está ayudando”, comentó.

Aunque evitó profundizar en un debate directo con Salinas Pliego, señaló que el empresario parece estar buscando cobertura en ciertos sectores, pero insistió en que el cumplimiento fiscal es una obligación para todos los ciudadanos.

Cumplimiento fiscal: un mensaje claro

La presidenta subrayó que su gobierno no cederá en la aplicación de las leyes fiscales y que cualquier intento de deslegitimar su mandato con discursos críticos no cambiará la responsabilidad de los contribuyentes.

“No voy a traer ese debate aquí, pero la realidad es que la justicia llegará para todos”, añadió.