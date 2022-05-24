Al cumplir con esta obligación fiscal, las donatarias tienen la posibilidad de continuar con sus operaciones para 2023 Las donatarias autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que no presenten su declaración informativa de transparencia del ejercicio fiscal 2021, pueden ser acreedoras de una multa de 102,060 pesos. Aquellas organizaciones civiles, fideicomisos y asociaciones sin fines de lucro que cuentan con autorización del SAT para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), tienen hasta el próximo 31 de mayo para presentar su declaración. Al cumplir con esta obligación fiscal, las donatarias tienen la posibilidad de continuar con sus operaciones para 2023, y cumplir con el objetivo de dar claridad a la ciudadanía sobre el uso correcto de los donativos que han recibido, mismos que deben ser congruentes con su declaración anual de ingresos y su información contable, de acuerdo con IDC online. Además, es obligatorio que las donatarias utilicen el complemento “Donatarias”, en la factura electrónica o Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para amparar los donativos que reciben. Este año, se incluyeron los donativos en el límite global de deducciones personales, que aproximadamente es equivalente a 163,000 pesos. Dentro de estos deducibles se encuentra gastos médicos, seguros de vida, hipoteca, gastos funerarios, colegiaturas, transporte escolar obligatorio, entre otros. Cabe resaltar que el complemento señalado únicamente ampara los donativos deducibles y no otro tipo de ingresos que perciban, y en caso de que la ciudadanía quiera realizar un donativo, las donatarias deben expedir el comprobante fiscal correspondiente bajo las disposiciones legalmente establecidas. De esta manera, las personas que realicen donativos deben solicitar su comprobante por el concepto de “Donación”, para poder deducirlo de sus ingresos. En caso de dudas, el SAT cuenta con el tutorial “Guía de usuario para presentar la Declaración informativa de transparencia de las Donatarias Autorizadas”.