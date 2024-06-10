El nuevo calendario escolar 2024-2025 ya está disponible, asegúrate de revisar las fechas clave como el inicio de clases, vacaciones y días de consejo técnico La Secretaría de Educación Pública (SE...

El nuevo calendario escolar 2024-2025 ya está disponible, asegúrate de revisar las fechas clave como el inicio de clases, vacaciones y días de consejo técnico La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, liderada por Leticia Ramírez Amaya, ha anunciado la publicación oficial del calendario escolar 2024-2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este calendario regirá para todos los niveles de educación básica y normal en las 32 entidades federativas del país, marcando importantes fechas para el próximo ciclo escolar.

Fechas Clave del Calendario Escolar

El inicio del ciclo escolar 2024-2025 está programado para el lunes 26 de agosto, mientras que los docentes deberán incorporarse una semana antes, del 19 al 23 de agosto, para participar en la fase intensiva del Consejo Escolar.

Vacaciones y Días de Suspensión

A continuación, las fechas clave para vacaciones y suspensiones de labores docentes durante el ciclo escolar:

Vacaciones para Educación Básica 2024-2025 16 de septiembre de 2024 Suspensión de labores docentes 18 de noviembre de 2024 Suspensión de labores docentes 19 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025 Periodo vacacional 3 de febrero de 2025 Suspensión de labores docentes 17 de marzo de 2025 Suspensión de labores docentes 14 al 25 de abril de 2025 Periodo vacacional 1, 5 y 15 de mayo de 2025 Suspensión de labores docentes

Consejos Técnicos y Entrega de Boletas

Los días destinados para el Consejo Técnico Escolar y las fechas programadas para la entrega de boletas son cruciales para la organización escolar y la comunicación entre la institución y las familias: