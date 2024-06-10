El nuevo calendario escolar 2024-2025 ya está disponible, asegúrate de revisar las fechas clave como el inicio de clases, vacaciones y días de consejo técnico La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, liderada por Leticia Ramírez Amaya, ha anunciado la publicación oficial del calendario escolar 2024-2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este calendario regirá para todos los niveles de educación básica y normal en las 32 entidades federativas del país, marcando importantes fechas para el próximo ciclo escolar.
Fechas Clave del Calendario Escolar
El inicio del ciclo escolar 2024-2025 está programado para el lunes 26 de agosto, mientras que los docentes deberán incorporarse una semana antes, del 19 al 23 de agosto, para participar en la fase intensiva del Consejo Escolar.
Vacaciones y Días de Suspensión
A continuación, las fechas clave para vacaciones y suspensiones de labores docentes durante el ciclo escolar:
|Vacaciones para Educación Básica 2024-2025
|16 de septiembre de 2024
|Suspensión de labores docentes
|18 de noviembre de 2024
|Suspensión de labores docentes
|19 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025
|Periodo vacacional
|3 de febrero de 2025
|Suspensión de labores docentes
|17 de marzo de 2025
|Suspensión de labores docentes
|14 al 25 de abril de 2025
|Periodo vacacional
|1, 5 y 15 de mayo de 2025
|Suspensión de labores docentes
Consejos Técnicos y Entrega de Boletas
Los días destinados para el Consejo Técnico Escolar y las fechas programadas para la entrega de boletas son cruciales para la organización escolar y la comunicación entre la institución y las familias:
|Fechas de Consejo Técnico
|Entrega de Boletas
|27 de septiembre de 2024
|Del 25 al 28 de noviembre de 2024
|25 de octubre de 2024
|Del 25 al 31 de marzo de 2025
|29 de noviembre de 2024
|Del 14 al 16 de julio de 2025
|31 de enero de 2025
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|28 de febrero de 2025
|28 de marzo de 2025
|30 de mayo de 2025
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|27 de junio de 2025
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