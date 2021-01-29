Ese mismo gobierno federal ha gastado miles de millones de pesos en subcontratación. A finales del año pasado, se dio a conocer que un número importante de operaciones de la CFE, Pemex y Caminos y ...

Ese mismo gobierno federal ha gastado miles de millones de pesos en subcontratación. A finales del año pasado, se dio a conocer que un número importante de operaciones de la CFE, Pemex y Caminos y Puentes Federales se realizan a través de outsourcing, incluso en el IMSS. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno federal ha asignado a empresas de outsourcing más de 50 contratos entre 2019 y 2020, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos. No se conoce en realidad el número de exacto empleados subcontratados por el gobierno. Esto porque, en muchos casos, las áreas encargadas de las compras del gobierno registran diferentes conceptos de subcontratación personal; es decir, a veces utilizan términos como “sub” o “subrogación”, además de subcontratación y outsourcing, por lo que no se puede conocer el número exacto.

Prometen eliminar outsourcing en el gobierno

Ante este escenario, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dijo ayer que la prohibición de la subcontratación también se aplicará dentro del gobierno. Para esto, se modificará la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Durante una videoconferencia con diputados de Movimiento Ciudadano, Alcalde explicó los puntos centrales de la reforma a la subcontratación:

Se prohíbe la subcontratación, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Se permitirá la prestación de servicios especializados que no forman parte del objeto social de la empresa.

La empresa subcontratada debe registrase en un padrón público.

Agencias e intermediarios podrán seguir operando en selección y capacitación del personal, pero no serán considerados patrones.

No aumentará el desempleo

Por otro lado, Alcalde dijo que la eliminación del outsourcing no afectará negativamente el mercado laboral ni causará desempleo. Estas son dos de las preocupaciones más frecuentes de especialistas y empresarios, que dicen que la medida también afectará la inversión extranjera y competitividad en México.

“Estamos convencidos que el poder aprobar una ley de esta naturaleza no tendrá efectos negativos en el mercado laboral, ni tendrá un efecto de pérdida de empleo; al contrario, nos va a ayudar a fortalecer el mercado laboral y en esa estrategia de reactivación económica desde lo local, donde hay mayor distribución, equilibrio equitativo entonces podemos impulsar y salir adelante.”

La funcionaria dijo que se formó un grupo entre la STPS, el SAT, Infonavit, IMSS y la Procuraduría Fiscal para buscar irregularidades en subcontratación. El grupo encontró lo siguiente:

Afectación de derechos laborales en 862 mil trabajadores.

83% de las empresas fiscalizadas subcontrató al 100% de su plantilla.

17% de las empresas subcontrató al 95% de su plantilla.

75% de los trabajadores estaban registrados ante el IMSS con salarios menores.

De acuerdo con Alcalde, este tipo de empresas y abusos hacen que la reforma sea necesaria. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/prometen-eliminar-subcontratacion-abusiva-en-el-gobierno/gr/ https://www.eluniversal.com.mx/nacion/eliminacion-del-outsourcing-no-afectara-mercado-laboral-ni-generara-desempleo-stps

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