El requisito del régimen societario como parte del nombre de la persona moral receptora del comprobante no será requerido.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente "desactualizó" algunas guías de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0. La autoridad fiscal retiró las guías de llenado del 6 de enero de 2022, para regresar a las fechadas como del 31 de diciembre de 2021. En ese momento, Fiscalia explicó que todos los cambios fueron menores y de forma, y que el único cambio de fondo fue que se agregó la indicación de que en todos los campos destinados al nombre de una persona moral “se debe adicionar el régimen societario”. Es decir, se debe agregar “SA”, “SA de CV”, “S de RL”, etcétera. Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, las guías fueron modificadas posteriormente por unas en donde no se incluye esa indicación del régimen societario. El artículo indica que la fecha de actualización continúa indicando el 31 de diciembre de 2021, y en la sección de “Control de cambios” no se incluye ningún cambio. Por eso, Fiscalia considera que, al menos hasta este 21 de febrero, el requisito del régimen societario como parte del nombre de la persona moral receptora del comprobante no será requerido. Además, señaló que este constante cambio de criterios por parte de la autoridad genera amplia incertidumbre entre contribuyentes y, sobre todo, entre los desarrolladores, que deben estar siempre a la expectativa del siguiente cambio que, por más sutil que parezca, tiene grandes implicaciones en la generación de los comprobantes.