Los datos personales son proporcionados por consultas unitarias o suscripciones por número de accesos, ilimitadas o anuales, en costos que van desde los 259 hasta los 105 mil pesos. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó de sitios web que venden paquetes de datos personales, con lo que atentan contra la privacidad, intimidad y seguridad de la ciudadanía. Desde la Clave Única de Registro Personal (CURP), el Registro Federal del Contribuyente (RFC), el registros de vehículos, inmuebles, juicios, antecedentes penales o listas negras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ponen a la venta ilegalmente por diferentes páginas de internet. En los reportes a la línea de seguridad del Consejo se han denunciado los sitios web que ofertan información personal; ese material puede ser empleado para extorsionar, defraudar o robar identidad.

¿Qué pueden hacer con mis datos?

El organismo recibió reportes de personas cuya información, como nombre, teléfono, dirección, grado de estudios e incluso las placas de sus vehículos o números de tarjetas de crédito, es ofrecida en venta sin su autorización. Entre los sitios web mencionados por comercializar esos datos están auxiliarjuridico.com y dateas.com. “La venta de datos personales atenta contra la seguridad de las y los ciudadanos, ya que podrían ser insumo para extorsionar, cometer fraudes, suplantar la identidad y aumentar la vulnerabilidad de mujeres víctimas de violencia de género o familiar, al permitir a sus agresores comprar información sobre su domicilio o número telefónico”, explicó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del organismo. La información es proporcionada por consultas unitarias o suscripciones por número de accesos, ilimitadas o anuales, en costos que van desde los 259 hasta los 105 mil pesos. Vladislav Gavrilin, especialista en manejo de riesgos asociados al sector financiero, dijo que se logra implementando “la ingeniería social, los estafadores pueden recopilar una gran cantidad de datos sobre las personas; en general, existe la posibilidad de crear un perfil completo utilizando algunas “técnicas sucias” con algoritmos especiales”. Uno de los fraudes más comunes recae en el uso de credenciales INE robadas con las que piden préstamos a nombre de la víctima.

¿Cómo puedo proteger mis datos?

De acuerdo con la página de la dependencia, el artículo 16 constitucional, en su segundo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, y a manifestar su oposición. Estos son conocidos como derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). “Esta es una garantía que faculta a las y los ciudadanos a conocer en todo momento quién dispone de sus datos, para qué son utilizados y, en caso de estar en desacuerdo, demandar la anulación de los mismos”, explicó Guerrero Chiprés. Recientemente se ha detectado que también han intentado falsificar los datos biométricos de los usuarios, como su voz o hasta su rostro, así lo reportamos en junio pasado en este medio. En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, a conmemorarse este 28 de enero, el Consejo Ciudadano llamó a fortalecer la ciberseguridad desde el ámbito individual, para asegurar que el usuario de internet y redes sociales sea quien realmente tenga el control de la información que brinda. La Línea de Seguridad y el Chat de Confianza 55 5533 5533 ofrece asesoría de manera confidencial, gratuita, todos los días y a cualquier parte del país.

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