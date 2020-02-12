Hoy se debate en parlamento abierto la regulación de outsourcing. A inicios de diciembre se aprobó el proyecto para regular la subcontratación o outsourcing en comisiones del senado. Específicament...

Hoy se debate en parlamento abierto la regulación de outsourcing. A inicios de diciembre se aprobó el proyecto para regular la subcontratación o outsourcing en comisiones del senado. Específicamente en una reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda. Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, pidió que la discusión del dictamen en materia de subcontratación fuera analizada en parlamento abierto. Esto porque, de acuerdo con el senador, no se puede tomar esta decisión sin la iniciativa privada y la opinión de los especialistas. Hoy, la discusión se llevará a cabo y será presidida por el senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social.

¿Quiénes participarán en el parlamento abierto?

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) defenderá los intereses de la iniciativa privada. La opinión del CCE es que las medidas propuestas contra el outsourcing satanizan este mecanismo, y que eliminar la figura afectaría la competitividad del país. Además, ellos argumentan que son miles las empresas que sí cumplen con los requisitos patronales actuales.

Uno de los puntos principales del CCE es que la ley no debe ser reformada. En cambio, las autoridades deben enfocarse en hacerla cumplir. Con la reforma, se pondrían varios obstáculos a la práctica. En este sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) parece opinar lo mismo. De acuerdo con su presidente, Gustavo De Hoyos Walther, una reforma no es necesaria.

Por otro lado está la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). Este organismo opina que sí se debe regular más este sector y se deben establecer condiciones básicas para evitar la evasión fiscal.

Hoy se debatirá si los empresarios que evadan sus obligaciones fiscales y lleven a cabo actos de simulación en contratación pueden ser sancionados fiscal y penalmente.

Con información de El Financiero.

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