Descubre cómo beneficiarte del Programa de Regularización Fiscal 2025 del SAT, que reduce al 100% multas y recargos. Conoce los requisitos, plazos y cómo presentar tu solicitud.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado el Programa de Regularización Fiscal 2025, dirigido a personas físicas y micro, pequeñas y medianas empresas. Este programa permite obtener una disminución del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, facilitando el pago de adeudos fiscales y promoviendo el cumplimiento de obligaciones fiscales.
🔊 ¿En qué consiste el programa?
Este programa busca apoyar a los contribuyentes para regularizar adeudos fiscales de ejercicios 2023 o anteriores, ofreciendo:
- Descuento del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.
- Fomento al cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales.
✅ Requisitos para acceder al programa
- No haber recibido condonaciones en programas de 2000, 2007 o 2013.
- Que los ingresos totales del ejercicio fiscal no superen los 35 millones de pesos.
- No haber sido condenado por delitos fiscales.
- No aparecer en los listados de los artículos 69-B y 69-B bis del CFF.
📊 Adeudos que aplican
- Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales.
- Multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior.
- Multas derivadas de incumplimientos fiscales (distintas al pago).
👤 ¿Quiénes pueden solicitarlo?
- Personas físicas y morales con ingresos hasta 35 millones de pesos.
- Contribuyentes en autocorrección, con convenios de pago vigentes o con adeudos impugnados (previo desistimiento).
📅 Fechas clave
- Inicio: 1 de enero de 2025.
- Vencimiento para solicitarlo: 30 de septiembre de 2025.
- Para contribuyentes en facultades de comprobación: hasta el 31 de diciembre de 2025.
🔄 Procedimiento para solicitar la disminución
- Acceso al portal del SAT: Ingresar con RFC y contraseña.
- Presentar la solicitud: En la sección de "Servicios por Internet" > "Servicio o solicitudes".
- Pago: Realizar en una sola exhibición o en parcialidades (hasta 6 pagos).
💰 Beneficios del programa
- No se considera ingreso acumulable para el ISR.
- No genera devoluciones ni compensaciones.
- Facilita la regularización fiscal sin procesos legales complejos.
🔹 Preguntas frecuentes
- ¿A qué adeudos aplica? Adeudos de ejercicios 2023 o anteriores.
- ¿Es necesario haber tenido ingresos en 2023? No, pero los ingresos no deben superar los 35 millones de pesos.
- ¿Se puede pagar en parcialidades? Sí, hasta en 6 pagos.
- ¿Se requiere garantía para suspender el procedimiento de ejecución? No.