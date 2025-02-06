Descubre cómo beneficiarte del Programa de Regularización Fiscal 2025 del SAT, que reduce al 100% multas y recargos. Conoce los requisitos, plazos y cómo presentar tu solicitud.

Descubre cómo beneficiarte del Programa de Regularización Fiscal 2025 del SAT, que reduce al 100% multas y recargos. Conoce los requisitos, plazos y cómo presentar tu solicitud.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado el Programa de Regularización Fiscal 2025, dirigido a personas físicas y micro, pequeñas y medianas empresas. Este programa permite obtener una disminución del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución, facilitando el pago de adeudos fiscales y promoviendo el cumplimiento de obligaciones fiscales.

🔊 ¿En qué consiste el programa?

Este programa busca apoyar a los contribuyentes para regularizar adeudos fiscales de ejercicios 2023 o anteriores, ofreciendo:

Descuento del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Fomento al cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales.

✅ Requisitos para acceder al programa

No haber recibido condonaciones en programas de 2000, 2007 o 2013. Que los ingresos totales del ejercicio fiscal no superen los 35 millones de pesos. No haber sido condenado por delitos fiscales. No aparecer en los listados de los artículos 69-B y 69-B bis del CFF.

📊 Adeudos que aplican

Recargos y gastos de ejecución relacionados con contribuciones federales.

Multas por infracciones fiscales, aduaneras o de comercio exterior.

Multas derivadas de incumplimientos fiscales (distintas al pago).

👤 ¿Quiénes pueden solicitarlo?

Personas físicas y morales con ingresos hasta 35 millones de pesos.

Contribuyentes en autocorrección, con convenios de pago vigentes o con adeudos impugnados (previo desistimiento).

📅 Fechas clave

Inicio: 1 de enero de 2025.

1 de enero de 2025. Vencimiento para solicitarlo: 30 de septiembre de 2025.

30 de septiembre de 2025. Para contribuyentes en facultades de comprobación: hasta el 31 de diciembre de 2025.

🔄 Procedimiento para solicitar la disminución

Acceso al portal del SAT: Ingresar con RFC y contraseña. Presentar la solicitud: En la sección de "Servicios por Internet" > "Servicio o solicitudes". Pago: Realizar en una sola exhibición o en parcialidades (hasta 6 pagos).

💰 Beneficios del programa

No se considera ingreso acumulable para el ISR.

No genera devoluciones ni compensaciones.

Facilita la regularización fiscal sin procesos legales complejos.

🔹 Preguntas frecuentes

¿A qué adeudos aplica? Adeudos de ejercicios 2023 o anteriores.

Adeudos de ejercicios 2023 o anteriores. ¿Es necesario haber tenido ingresos en 2023? No, pero los ingresos no deben superar los 35 millones de pesos.

No, pero los ingresos no deben superar los 35 millones de pesos. ¿Se puede pagar en parcialidades? Sí, hasta en 6 pagos.

Sí, hasta en 6 pagos. ¿Se requiere garantía para suspender el procedimiento de ejecución? No.

🔗 Descarga la guía completa de preguntas frecuentes: Haz clic aquí