Descubre aquí lo que caracteriza a la prestación del aguinaldo y la fecha límite para que tu empleador te lo pague. Si tienes un empleo formal, entonces sabes que este implica varios beneficios: ti...

Descubre aquí lo que caracteriza a la prestación del aguinaldo y la fecha límite para que tu empleador te lo pague. Si tienes un empleo formal, entonces sabes que este implica varios beneficios: tienes derecho a recibir una prima vacacional, a tomarte algunos días de vacaciones al año, a recibir el reparto de utilidades o PTU (en caso de haber), a cotizar en el IMSS y el INFONAVIT y por su puesto, a recibir el aguinaldo. Descubre las principales características del aguinaldo y cuándo debería dártelo tu empleador.

¿Qué es el aguinaldo?

A grandes rasgos, el aguinaldo es una prestación anual que debe entregarte tu empleador a finales de año. Este es un derecho de todo trabajador en México, tal como indica el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo (LFT). Ten presente que el aguinaldo no es acumulable; no es posible guardarlo para el próximo año o que te lo den en algún momento distinto. Asimismo, tu empleador no puede dártelo en especie, en forma de vales de despensa o reducción de horario laboral. Recuerda, el aguinaldo siempre tiene que ser entregado en dinero y la obligación de tu empleador es dártelo año con año, cada vez que llegue diciembre, aunque hay una fecha límite para que te lo entreguen.

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

La fecha límite para recibir el aguinaldo es antes del día 20 de diciembre. Se ha elegido esta fecha con el objetivo de que te llegue justo antes de las fiestas decembrinas y puedas utilizarlo como un apoyo para tus gastos de esas fechas. Alternativamente, recibir el aguinaldo antes de que termine el año, te ayudará a utilizarlo para diversas metas, como puede ser potenciar tu fondo de ahorro, enfrentar la cuesta de enero, o invertirlo.

¿Cuánto me toca de aguinaldo según el tiempo trabajado?

Calcular el aguinaldo que te corresponde por ley es muy simple, considera hacer los siguientes pasos:

Anota tu salario mensual. Por ejemplo: $12,000 pesos.

Divídelo entre 30, que es el promedio de días del mes. Entonces, al dividir $12,000 entre 30, queda el valor de $400 pesos, que sería tu salario diario.

Multiplica esta cifra por 15. ¿Por qué? Bueno, porque según la ley, antes del 20 de diciembre debes recibir, al menos, el equivalente a 15 días de tu salario.

Entonces, $400 pesos por quince, corresponde a $6,000 pesos. ¡Esto te toca de aguinaldo por un año de trabajo!

¿Y si llevo menos de un año trabajando?

Si llevas trabajando menos de un año con tu empleador actual, no puedes recibir el monto completo del aguinaldo, sino una cuota proporcional. Recuerda que los 15 días te corresponden solamente si has trabajado de manera formal por todo un año. Esta varía según los meses que lleves en activo. Revisa este ejemplo:

Si tu salario mensual es de $12,000 pesos, tu salario diario sigue siendo de $400 pesos. Eso no cambia. Sin embargo, hay que sacar la cuota anual de aguinaldo para saber cuánto te toca de forma proporcional por cada mes laborado.

Divide $6,000 (que es lo que recibirías de aguinaldo por el año entero de trabajo) entre 365. Esto da como resultado $16.44.

Ahora, multiplica esta suma por la cantidad de días que trabajaste. Por ejemplo; si llevas cinco meses en la empresa, estos equivalen a 150 días de trabajo. Entonces, el valor de $16.44 x 150, equivale a $2,466 pesos. Este es el dinero que te corresponde de aguinaldo por 5 meses de trabajo. ¡Así de fácil!

Ahora sabes la respuesta a la pregunta ¿cuánto me toca de aguinaldo? Conociendo este detalle, ya puedes prepararte para la llegada de diciembre e ir calculando tu presupuesto de gastos o establecer diferentes metas y objetivos para hacer un buen uso de esta prestación.