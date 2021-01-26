Algunos especialistas creen que eliminar la subcontratación haría menos atractivo al país para la inversión extranjera. Este 1 de febrero iniciará el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión ...

Algunos especialistas creen que eliminar la subcontratación haría menos atractivo al país para la inversión extranjera. Este 1 de febrero iniciará el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión para discutir la reforma a la subcontratación. Debido a que fue catalogada como preferente, los legisladores solamente tendrán 30 días para discutirla. Empresarios y especialistas nacionales y extranjeros han dicho en varias ocasiones que eliminar esta figura traería problemas para la competitividad y las inversiones en México. Durante la tercera mesa de discusión sobre el tema con empresarios, trabajadores y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, especialistas advirtieron que las medidas podrían ahuyentar a las empresas multinacionales.

Empresas multinacionales podrían irse de México

En entrevista con Reforma, Claudia Jañez, titular del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), explicó que esto podría ahuyentar a las empresas multinacionales. La especialista también llamó la atención sobre la crisis económica actual, la peor en los últimos cien años. En este contexto, perder empresas podría traer grandes consecuencias. Por otro lado, Jañez dijo que también se deben tomar en cuenta los altos costos derivados del reparto anual de utilidades (PTU). De acuerdo con la especialista, todo esto podría llevar a las empresas a cambiar los planes de inversión y reinversión para los próximos años. En cuanto al PTU, Jañez dio varias sugerencias para el nuevo esquema:

Excluir las ganancias que no estén relacionadas con la productividad de los trabajadores; por ejemplo, venta de inmuebles, activos fijos, regalías, etc.

Un límite de 30 días al monto de la repartición.

Un esquema donde le corresponda más utilidad a trabajadores de menos ingresos, y menos utilidad a los de mayores ingresos.

Por último, los especialistas pidieron un periodo de transición de por lo menos seis meses si al final decide eliminarse por completo la subcontratación.

Empresarios alemanes temen la medida

La semana pasada, la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) dijo que ante la difícil situación actual en materia económica y sanitaria, la desaparición del esquema laboral representa un reto “muy grande” para las empresas, que tendrá efectos negativos sobre las inversiones. El director general de la Camexa le dijo que “no hay señales que el gobierno de México pretenda cambiar su política económica. Todo lo contrario, en febrero se retomará la iniciativa de ley que busca prohibir el insourcing y el outsourcing”. Con información de Reforma https://www.reforma.com/advierten-fuga-de-inversiones-sin-outsourcing/gr/ar2112511?

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