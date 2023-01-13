En México, además de los impuestos que cobra el Gobierno federal, los estados del país cobran impuestos locales. Dos de los impuestos estatales más comunes son el Impuesto sobre Hospedaje (ISH) y e...

En México, además de los impuestos que cobra el Gobierno federal, los estados del país cobran impuestos locales. Dos de los impuestos estatales más comunes son el Impuesto sobre Hospedaje (ISH) y el Impuesto sobre Nómina (ISN). Como su nombre lo indica, el ISH graba todo tipo de hospedaje. Mientras que el ISN grava los pagos por retribuciones a los trabajadores. Cada uno puede tener su particularidad al definir su base, pero son similares en una aproximación general. Para 2023 algunos estados hicieron cambios a sus tasas de estos impuestos, de acuerdo con un recuento de la consultora Fiscalia.

Impuesto sobre Hospedaje

A partir de 2023, el ISH en los siguientes estados se modificó:

Impuesto sobre Nómina

A partir de 2023, el ISN en los siguientes estados se modificó: Fiscalia recomendó a los patrones y contribuyentes que actualicen sus sistemas de nómina con suficiente oportunidad, para que estén en condiciones de determinar y, en su caso, trasladar correctamente los impuestos.