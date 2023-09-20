El IMCP se pronunció a favor de que se realice una reforma fiscal en México para el siguiente año El 8 de septiembre, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito...

El IMCP se pronunció a favor de que se realice una reforma fiscal en México para el siguiente año El 8 de septiembre, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024. Ahora, el Congreso de la Unión deberá analizar, discutir y aprobar el Paquete Económico 2024. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que los documentos del Paquete Económico deben ser aprobados de acuerdo con las siguientes fechas:

20 de octubre : día límite de aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) en la Cámara de Diputados.

: día límite de aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) en la Cámara de Diputados. 31 de octubre : día límite de aprobación de la ILIF en la Cámara de Senadores.

: día límite de aprobación de la ILIF en la Cámara de Senadores. 15 de noviembre : día límite de aprobación del Proyecto de Presupuesto de aprobación Egresos de la Federación (PPEF), facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

: día límite de aprobación del Proyecto de Presupuesto de aprobación Egresos de la Federación (PPEF), facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. 20 días naturales posteriores a su aprobación: el Ejecutivo debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

posteriores a su aprobación: el Ejecutivo debe publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 20 días naturales después de su publicación, el Ejecutivo remite a la Cámara de Diputados los tomos y anexos correspondientes al PEF.

En su conferencia mensual de septiembre, el IMCP informó que estará atento al calendario mencionado, para dar puntual seguimiento al Paquete Económico proyectado para 2024, debido a la relevancia que tiene para la sociedad mexicana. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, dijo que la falta de asignación de recursos en el presupuesto de egresos para la inversión en infraestructura, atención al desabasto de bienes esenciales como medicamentos y reforzamiento de la seguridad social son cuestiones críticas que deben abordarse de manera prioritaria. Además, adelantó que no habrá una reforma fiscal para 2024, pero señaló que la necesidad de una reforma fiscal en México para 2024, respaldada por el IMCP, se justifica en la búsqueda de un sistema tributario más competitivo, eficiente y equitativo.