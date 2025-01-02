El SAT anuncia que los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) podrán pedir la devolución de saldos a favor en pagos mensuales, descubre los cambios clave de la Resolución Mis...

El SAT anuncia que los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) podrán pedir la devolución de saldos a favor en pagos mensuales, descubre los cambios clave de la Resolución Miscelánea Fiscal 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que las personas físicas que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) tendrán la opción de solicitar la devolución de saldos a favor en sus pagos mensuales o de manera conjunta en enero del año siguiente.

Esta medida busca facilitar el acceso a los recursos generados por saldos positivos y forma parte de las disposiciones contenidas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025.

Plazos para regresar al Resico

El SAT recordó que quienes deseen reincorporarse al Resico podrán presentar su aviso a más tardar el 31 de enero de 2025, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Facilitación de trámites y medidas adicionales

Como parte de los cambios publicados, el SAT también anunció la eliminación de requisitos en diversos trámites de autorizaciones, así como la posibilidad de realizar procesos presenciales por medios electrónicos, simplificando aún más las interacciones fiscales.

Además, se recordó que los depósitos provenientes de programas sociales del Gobierno federal seguirán siendo inembargables, protegiendo a los beneficiarios.

Reglas generales de Comercio Exterior para 2025

En el comunicado, el SAT destacó la publicación de las nuevas Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025, que estarán vigentes a partir del 1 de enero del próximo año. Estas incluyen medidas dirigidas a combatir prácticas abusivas y fortalecer la recaudación y la simplificación administrativa.