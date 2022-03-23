Ante las problemáticas que enfrenten los contribuyentes al presentar su declaración anual, la Prodecon ofrece asesorías y acompañamiento para resolver dudas y así facilitar el proceso. Miles de pequeñas y medianas empresas (pymes) no podrán cumplir en tiempo y forma con su declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo Bernardo Bulnes, presidente de la Comisión Pyme de Caintra de Nuevo León. De acuerdo con Reforma, Bernardo Bulnes comentó que lo anterior se debe a la escasez de citas para trámites presenciales y las fallas en la plataforma del fisco. También consideró que las pymes gastan mucho tiempo en cumplir con requisitos como la Carta Porte, el Registro de Prestadores de Servicios Especializados (REPSE), la falta de citas para documentos oficiales como el pasaporte y la ausencia de crédito. Además, advirtió que, como consecuencia de estas anomalías, muchas de las pymes serán objeto de sanciones por parte de esa autoridad fiscal, al incumplir con su declaración anual de impuestos. "Hemos estado batallando para cumplir con la declaración mensual de febrero porque no funciona la plataforma del SAT, por lo que en la declaración anual creemos que a fin de mes será la locura y muchas empresas no van poder cumplir" dijo a Reforma.

Enfrentan dificultades

A menos de 15 días que concluya el plazo para que las personas morales realicen su declaración anual, se han identificado problemáticas operativas que enfrentan los contribuyentes, informó Bernardo Núñez Salazar, subprocurador de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Núñez Salazar detalló a El Heraldo que son cuestiones muy operativas, porque algunas veces el régimen o los comprobantes no están haciendo match, por lo anterior citó el caso de cancelación de comprobantes fiscales, ya que con la entrada en vigor de la versión 4.0 ahora puede haber esa confusión y causa algunos problemas. Asimismo, el funcionario indicó que si los contribuyentes están incorporados al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) pueden exentar 50 por ciento del pago de la multa, “son detalles que a veces la gente desconoce”.

Esto puedes hacer en caso de fallas

Caber resaltar que ante las problemáticas que enfrenten los contribuyentes al presentar su declaración anual, la Prodecon ofrece asesorías y acompañamiento para resolver dudas y así facilitar el proceso. En caso de que presentes complicaciones en el sitio del fisco que te impidan cumplir con tu declaración, es posible pedir una prórroga para cumplir con tu trámite hasta un día posterior a la fecha límite impuesta, de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Para validar tal situación, debes añadir una declaración de manifiesto del impedimento con una captura de pantalla adjunta que pueda demostrar que el sitio estaba fallando. Para dudas y aclaraciones el SAT cuenta con atención telefónica desde cualquier parte del país, en 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728.