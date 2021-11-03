José Araiza, mano derecha del ex rector de la UANL, recibió millones de pesos por contractos de la Universidad con factureras. En julio se dieron a conocer varios reportes sobre la relación de la U...

José Araiza, mano derecha del ex rector de la UANL, recibió millones de pesos por contractos de la Universidad con factureras. En julio se dieron a conocer varios reportes sobre la relación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con diversas empresas factureras. A finales de junio, salieron a la luz dos contratos de empresas fantasmas que facturaron más de 60 de millones de pesos a la UANL entre 2018 y 2020. Después de que esta información saliera a la luz, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación sobre los empleados registrados en el IMSS, socios, etc. Estos dos casos se suman a los de Dijovi, Jovi Tech y Jovi Solution, que facturaron otros 48 millones de pesos a la UANL entre 2017 y 2020. Estas empresas también están siendo investigadas por la UIF. En total, las cinco empresas han facturado cerca de 110 millones de pesos a la UANL desde 2017. También en julio Reforma reveló que la universidad ha pagado cerca de 700 millones de pesos a una red de factureras. Al parecer, las empresas están conformadas por jubilados como prestanombres, así como firmas que el SAT ya ha señalado como factureras. Al parecer, la UANL ha contratado a estas empresas desde 2015, entre las que se encuentran 60 empresas fantasmas identificadas por el SAT.

Cercanos al rector estaban implicados en la red

De acuerdo con Reforma, José Araiza, mano derecha del ex rector Rogelio Garza Rivera, tiene operaciones con una red de 36 factureras relacionadas con la UANL. Además, Araiza recibió millones de pesos de una empresa que daba servicios a la UANL. De acuerdo con un reporte de ese medio, las empresas Confecciones Colibrí, Confecciones Plaza y Explore Tours recibieron 290 millones de pesos de la UANL en los últimos seis años. A su vez, Araiza cobró 32 millones de pesos a estas empresas o a empresas fantasmas relacionadas.

Plan contra factureras

Recientemente, Santos Guzmán López, el nuevo rector de la UANL, anunció la creación de una Oficina Certificadora de Proveedores para detectar factureras. De acuerdo con Guzmán, se dará un seguimiento a todas las empresas que trabajan con la UANL para detectar a las que podrían dar facturas falsas. Con información de Reforma y El Norte https://www.reforma.com/opera-en-uanl-red-fantasma/gr/ https://www.elnorte.com/promete-poner-freno-a-factureras/ar2287233?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

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