El cambio está relacionado con las indicaciones para solicitar el estímulo fiscal conocido como al deporte de alto rendimiento en 2021. El 12 de febrero, la Secretaría de Hacienda publicó el Acuerd...

El cambio está relacionado con las indicaciones para solicitar el estímulo fiscal conocido como al deporte de alto rendimiento en 2021. El 12 de febrero, la Secretaría de Hacienda publicó el Acuerdo por el que se modifican las reglas generales para la aplicación del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento (Efideporte).

Cambios para solicitar el Efideporte

Entre los cambios establecidos en el documento se encuentran los siguientes:

La página de internet de la Secretaría de Hacienda relacionada con el estímulo es http://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx.

El horario para el envío y recepción de las solicitudes será el comprendido entre las 00:00 horas, del 15 de febrero, hasta las 18:00 horas, del 15 de marzo del ejercicio fiscal de que se trate.

Las solicitudes para la aplicación del estímulo fiscal deberán ser resueltas en un plazo máximo de 25 días hábiles, contados a partir del cierre del periodo de recepción de solicitudes.

El acuerdo entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Puedes ver el Acuerdo por el que se modifican las reglas generales para la aplicación del Efideporte aquí / Fecha de publicación: 12 de febrero de 2021.

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