Nuevo aplicativo del SAT: A partir del 1 de diciembre, presenta tus declaraciones informativas con la nueva plataforma

Nuevo aplicativo del SAT: A partir del 1 de diciembre, presenta tus declaraciones informativas con la nueva plataforma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la habilitación de una nueva plataforma tecnológica para la presentación de declaraciones informativas, que estará disponible a partir del 1 de diciembre de 2024. Esta herramienta busca simplificar el proceso para los contribuyentes y garantizar un cumplimiento fiscal más eficiente, según señaló el fisco en un comunicado.

Declaraciones incluidas en el aplicativo

Los contribuyentes deberán utilizar la nueva plataforma para presentar las siguientes declaraciones informativas:

Forma 76 : Declaración de operaciones relevantes.

: Declaración de operaciones relevantes. Forma 63 : Declaración de entidades extranjeras sujetas a regímenes fiscales preferentes.

: Declaración de entidades extranjeras sujetas a regímenes fiscales preferentes. DIEMSE : Declaración de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación.

: Declaración de empresas manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación. Forma 81: Declaración de operaciones realizadas por cuenta de los integrantes del consorcio petrolero.

Ventajas de la nueva plataforma

El SAT destacó que esta herramienta ofrece validación automática de la información enviada, lo que permite:

Obtener el acuse de recibo de manera inmediata al presentar la declaración.

al presentar la declaración. Para quienes usan la modalidad de carga batch, el sistema genera un archivo que detalla los errores encontrados, indicando los registros específicos a corregir.

Además, esta nueva plataforma es compatible con los principales navegadores de internet, como Edge, Firefox, Google y Safari, eliminando la necesidad de instalar aplicaciones adicionales como Silver Light para la firma.

Consulta y descarga de declaraciones anteriores

El SAT también habilitó una nueva opción denominada Consulta de declaraciones informativas REFIPRES, DIEMSE, Consorcio Petrolero y Operaciones Relevantes, que permite a los contribuyentes revisar y descargar los acuses y declaraciones presentadas en la plataforma previa.

Para más información y acceso al aplicativo, los contribuyentes pueden ingresar al portal: https://pstcdi.clouda.sat.gob.mx.