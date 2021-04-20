El gobierno ha hecho hincapié en que esta reforma no implicará un aumento en los impuestos, sino que se perseguirá estrategias alternativas para incrementar la recaudación. Como se dio a conocer hace algunas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) preparan una reforma fiscal, que sería turnada al poder legislativo para ser discutida y votada hasta después de las elecciones federales del 6 de junio de 2021. El gobierno ha hecho hincapié en que esta reforma no implicará un aumento en los impuestos, sino que se establecerán estrategias alternativas para incrementar la recaudación. Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP, dijo en un podcast de Grupo Financiero Banorte que con la reforma fiscal se cumplirá el objetivo de no aumentar los impuestos. En cambio, con la reforma se intentará ampliar la base de contribuyentes, incentivando la integración de más mexicanos a la formalidad laboral. El funcionario aseguró que enfocándose en mejorar la eficiencia recaudatoria, la simplificación administrativa y ampliando la base de contribuyentes podría incrementar la recaudación en entre 1 y 2 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB). En entrevista con El CEO, Gabriel Casillas, quien es presidente del comité nacional de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que es probable que la reforma fiscal se limite a ampliar el rango de ingresos por el que las personas físicas pagan 35% de impuesto sobre la renta (ISR), reducir las deducciones a las personas morales y limitar la tasa del 0% del impuesto al valor agregado. Lo anterior ha generado la percepción entre algunos analistas de que la reforma fiscal que se plantea tendrá pocos alcances, comparándola incluso con una miscelánea fiscal más. “Las calificadoras no ahondan en qué les gustaría (como reforma fiscal), pero el mensaje que se empieza a generar desde el gobierno es que se va a empezar a trabajar en ésta. Es muy probable que pueda terminar en algo muy leve, concentrarse en problemas de simplificación y que termine siendo una miscelánea fiscal más que otra cosa”, dijo Jaime Salazar, analista de CIBanco, en entrevista con El Economista.

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