El amparo dependería de la versión final de la reforma a la subcontratación y de cada caso en específico. Hoy empezarán las discusiones en Parlamento Abierto sobre la reforma al outsourcing. Desde ...

El amparo dependería de la versión final de la reforma a la subcontratación y de cada caso en específico. Hoy empezarán las discusiones en Parlamento Abierto sobre la reforma al outsourcing. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la medida, especialistas y empresarios se han mostrado en contra; principalmente por la falta de diálogo. Según la exposición que ofreció la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), la iniciativa pretende armonizar los criterios de varios ordenamientos legales: las Leyes del IVA, del ISR, del IMSS, del Infonavit y el Código Fiscal Federal. Para ello se valdrán de tres ejes:

Subcontratación de personal. Se prohíbe que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La funcionaria explicó que esto quiere decir que se prohibirá que las empresas simulen sus relaciones laborales, contando con trabajadores contratadas por otras empresas. Servicios especializados y obras especializadas. Se permite la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Para esto se requiere una autorización de la STPS, y los prestadores de servicios formarán parte de un padrón público. Agencias de colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación, pero en ningún caso se les considerará como patrón ni podrán contratar en sustitución.

Empresas de subcontratación podrían recurrir al amparo

Ahora, parece que las empresas afectadas podrían protegerse de esta iniciativa a través del amparo. En entrevista con El Universal, Hugo Hernández, socio del despacho Hogan Lovells, explicó que las empresas de subcontratación están estudiando las posibilidades legales. Según el especialista, si las compañías creen que sus derechos constitucionales están siendo afectados, podrían recurrir al amparo. Sin embargo, esto dependerá de la versión final que se apruebe para la ley. Además, los amparos llegarían una vez que la ley empiece a aplicarse en casos concretos, donde se podría revisar cada caso específico para ver si es inconstitucional. El experto también dijo que, en lugar de una prohibición de la figura, la Secretaría del Trabajo debería crear un órgano especial de vigilancia. Idealmente, este órgano funcionaría a nivel local y federal para asegurar que se respeta la ley en todos los casos. Con información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/cartera/subcontratistas-amagan-con-recurrir-al-juicio-de-amparo

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