La Anpec señaló que además de los impuestos, los pequeños comerciantes tienen que pagar una cuota de cobro de piso a bandas delicuenciales y sobornos a las autoridades.

La Anpec señaló que además de los impuestos, los pequeños comerciantes tienen que pagar una cuota de cobro de piso a bandas delicuenciales y sobornos a las autoridades.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) recientemente denunció que los pequeños comercios sufren de una triple tributación: cobro de piso, mordidas e impuestos.

Cobro de piso

La Anpec informó que a raíz de la pandemia se generalizó en el territorio nacional el cobro de piso por parte de las bandas delincuenciales. Se trata de una forma de extorsión, que consiste en obligar a los comerciantes a pagar una cuota periódica a cambio de dejarlos trabajar. A través de un comunicado, la Anpec indicó que el cobro de piso antes de la pandemia era aproximadamente de 200 pesos, y que durante la pandemia la cuota subió y lo que ahora se exige “por las buenas”, como mínimo, son 500 pesos. El comunicado indica que el cobro de piso opera con total impunidad, prácticamente en todo el país, por la creciente ola de inseguridad y violencia que se vive en todas partes. La Anpec señaló que la inseguridad que padece el pequeño comercio va del robo hormiga al asalto con lujo de violencia, con arma blanca y con armas de fuego. Además, indicó que se han incrementado las denuncias de estos hechos en un 32%, pero persiste la cultura de la “no denuncia” por desconfianza y temor a ser señalados por la propia policía. Esto se debe a que muchas veces se tiene la sospecha fundada de que están coludidos con los delincuentes, por lo que miles de pequeños comercios han optado por cerrar sus puertas. “A nadie le agrada trabajar para otros que solo extienden la mano para tomar el dinero que tanto esfuerzo cuesta ganar y que lo obtienen amenazando la integridad de las familias de los comerciantes”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec.

Mordidas

De acuerdo con la Anpec, la segunda tributación a la que están sometidos los comerciantes es la “mordida” de la autoridad. “Muchas autoridades municipales y/o estatales, supuestamente encargadas de garantizar el correcto funcionamiento del mercado, están lejos de una conducta ética y de servicio, se esfuerzan por encontrar el prietito en el arroz para clavar sus aguijones de corrupción y proponer un trato oscuro por debajo de la mesa”, expuso la asociación. La Anpec asegura que un verdadero himno nacional que retumba en todos lados dice así: “si te pongo la multa tendrás que pagar mucho dinero, pero aquí en corto nos podemos arreglar”. La mordida es otro formato de extorsión, el cobro de piso opera con violencia y la mordida opera con el “charolazo” de la corrupción, pero ambos formatos son extorsión.

Impuestos

La Asociación indicó que la tercera tributación es por ganar dinero y por consumir, y mencionó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicio (IEPS). “Paradójico resulta ver cómo el Estado en sus tres niveles de gobierno pasan peripecias y malabares para hacerse de recursos. Ahora que no hay condiciones de aumentar ni crear nuevos impuestos, se plantean eficientar el cobro con la esperanza de encontrar en la morosidad y la evasión mayores recursos. Mientras tanto, los delincuentes con armas y con charolas se dan gusto y se regodean al operar con total impunidad y engordar sus bolsillos con dinero mal habido”, expresó la Anpec.

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