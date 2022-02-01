El año pasado, los ingresos del gobierno federal superaron en 421,963 millones de pesos lo programado en el presupuesto. La recuperación del precio del petróleo, así como una mayor recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) impulsaron los ingresos presupuestarios del gobierno en el 2021, los cuales registraron su mayor tasa de crecimiento desde el 2016, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Como señala El Economista, el año pasado, los ingresos presupuestarios sumaron 5 billones 960,910 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 5.6% en comparación con el 2020, la mayor tasa de crecimiento desde el 2016, cuando aumentaron 10.4 por ciento. En los primeros 10 meses de 2021, los ingresos del sector público alcanzaron 4.8 billones de pesos, monto mayor a lo programado en 138.7 mil millones, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública. La cifra es 5.1 por ciento mayor a la del mismo periodo del año pasado, debido a los impuestos al consumo, al aumento de pagos por derechos, al aprovechamiento de los fideicomisos públicos y a mayores entradas por la venta de petróleo. El documento destaca que los ingresos petroleros del sector público registraron un crecimiento real anual de 64.3% con respecto al periodo enero-octubre de 2020. Lo anterior es resultado, principalmente, del incremento en el precio del petróleo, así lo reportamos en El Contribuyente.

Aumento del ingreso público

El año pasado, los ingresos del erario rebasaron en 421,963 millones de pesos lo programado, monto que supera, por ejemplo, el gasto total que se destinó a la inversión física que fue de 379,000 millones de pesos, de acuerdo con cifras de El Economista. “Era de esperarse que por el rebote de la actividad económica y con la recuperación que presentó el precio internacional del petróleo, se viera una mejora respecto al 2020. Hay una mejora, y se nota mucho más en la parte de los ingresos petroleros, que fueron los que más cayeron en el 2020, mientras que lo que termina reflejando la actividad económica es el crecimiento en el IVA, y en menor medida en el Impuesto Sobre la Renta”, explicó James Salazar al mismo medio, subdirector de Análisis Económico de CIBanco. Además, los ingresos petroleros sumaron más de 1.15 billones de pesos, lo que resultó un crecimiento de 80.6% en comparación con el 2020. Asimismo, fueron 219,757 millones de pesos mayores a lo previsto, señala dicho medio.

Sobre las recaudaciones

Por otro lado, se recaudaron 3.95 billones de pesos de ingresos tributarios, lo que representa 1.1% más en comparación con el año anterior. Dentro de éstos, el Impuesto de Valor Agregado (IVA) fue el que mostró un mejor desempeño, con una recaudación de 1.12 billones de pesos, 7.7% más que el año pasado y 144,752 millones de pesos mayor a lo previsto. Finalmente, en el caso del ISR, la recaudación creció 1.9%, mientras que el IEPS cayó 18%, explicado principalmente por los estímulos fiscales que se otorgaron por concepto de IEPS a gasolinas, que se reactivaron en marzo del 2020, lo cual hizo que la recaudación por estos combustibles cayera 29.6 por ciento. Este último, mostró un incremento considerable, en diciembre, se recaudó 21.9% más que en el último mes del 2020. Con información de El Economista