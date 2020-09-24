En lo que va de esta administración, el fisco ha presentado más de 500 denuncias contra servidores públicos por delitos fiscales. De enero a agosto de este año se han presentado denuncias contra má...

En lo que va de esta administración, el fisco ha presentado más de 500 denuncias contra servidores públicos por delitos fiscales. De enero a agosto de este año se han presentado denuncias contra más de 500 servidores públicos por delitos fiscales, dio a conocer la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, en la conferencia mañanera de ayer. Hasta el momento, se han presentado 175 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de 497 servidores públicos; además, se han presentado 39 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 70 servidores. De acuerdo con la jefa del SAT, 45% de los 70 funcionarios en las denuncias de la FGR es personal de aduanas. A través de auditorías a grandes contribuyentes, el SAT ha logrado recuperar 225 mil millones de pesos en lo que va de la presente administración. En la conferencia mañanera, Buenrostro explicó las tres estrategias del SAT para mejorar la recaudación durante la pandemia:

Combate a la corrupción.

Mejorar la eficiencia recaudatoria. Con esto se busca identificar a los contribuyentes con inconsistencias.

Fiscalización a grandes contribuyentes y factureras. El objetivo es reducir la evasión y elusión fiscal.

Combate contra factureras

En este último punto, Buenrostro recalcó que en esta administración federal se han revisado a 3,226 contribuyentes por un importe de 1.8 billones de pesos. De esta revisión se derivó el primer paquete de denuncias contra 43 factureras. De acuerdo con Buenrostro, estas empresas están relacionadas; esto significa que comparten asimilados, representantes legales y accionistas. En total, las 43 empresas comparten 244 clientes. La mayoría de estas empresas se encuentran en el área de servicios, donde es más difícil comprobar las operaciones inexistentes. Esta red simuló operaciones por 93 mil millones de pesos. Esto se deriva en pérdidas de 24 mil millones de pesos en impuesto sobre la renta (ISR), y de 11 mil millones de pesos en impuesto al valor agregado (IVA). Al final, dejaron de pagar 55 mil millones de pesos en contribuciones totales.

Aduanas, comercio exterior y grandes contribuyentes

Buenrostro explicó que en 2021 podríamos ver un aumento en recaudación de 150 mil millones de pesos o 2% del PIB en la recaudación. Este aumento se logrará sin necesidad de una reforma fiscal. Para esto, el fisco implementó medidas en aduanas y comercio exterior. De acuerdo con la funcionaria, actualmente el SAT trabaja con la Secretaría de Marina, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el Instituto Nacional de Migración en estos temas. Si logran abatir el contrabando en aduanas, Buenrostro estima obtener 150 mil millones de pesos adicionales. Este monto sería suficiente para no aplicar una reforma fiscal. Otra parte del plan es aumentar el comercio exterior. En agosto de este año, los ingresos tributarios se ubicaron en 2 billones 262 mil pesos; sin embargo, se registró una caída de 0.5% en términos reales frente a 2019. En este año, el comercio exterior tuvo una caída de 16%. Por último, están los grandes contribuyentes. Este año, se revisaron 650 del padrón de 12 mil 500 grandes contribuyentes del país. Es decir, quedan muchos por analizar. Buenrostro cree que ahí todavía encontrará márgenes para mejorar la fiscalización.

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