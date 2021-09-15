La plataforma CitaSAT envía un token con vigencia de 15 minutos, pero llega horas más tarde. Según especialistas, el problema es de la plataforma y no de los correos catalogados como spam. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) liberó recientemente CitaSAT, una nueva plataforma para que los contribuyentes pueden agendar citas. El objetivo de esta herramienta es evitar que el acaparamiento de citas y aumentar la disponibilidad. https://twitter.com/SATMX/status/1437431538300379136 Sin embargo, la propia autoridad reconoció que “el aplicativo ha sido objeto de ataques cibernéticos que intentan replicar el robo masivo de citas que existía anteriormente pero que hasta el momento han fracasado rotundamente debido a la robustez en la seguridad del programa”. Debido a estos ataques, durante el primer día de función la plataforma funcionó un poco más lento. Además de los ataques, la plataforma se enfrenta a otro problema: el spam. La semana pasada Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo en entrevista que otra razón por la cual la plataforma no funciona al 100% es que una empresa de correo electrónico la tiene identificada como spam. La plataforma cuenta con una una confirmación de código por correo electrónico. Para que funcione correctamente, los mensajes de la plataforma deben salir de la lista de spam. Actualmente el SAT está trabajando con las grandes empresas como Gmail, Hotmail y Yahoo para solucionar el problema, aunque no dijeron qué empresa es la que los tiene como spam.

Problemas con el token

Al momento de ingresar en la plataforma CitaSAT, se deben llenar los campos de Registro Federal de Contribuyente (RFC) y correo electrónico, y dependiendo del trámite a realizar, el aplicativo solicita más información. La plataforma envía un token al correo electrónico registrado y el usuario debe de introducirlo en la página para agendar la cita. Sin embargo, este código tiene un limite de tiempo de vigencia de aproximadamente 15 minutos. Como reportamos, la principal problemática que han presentado los usuarios es al momento de recibir el correo electrónico con el token, ya que a muchos les llega después del tiempo establecido, o incluso no lo reciben. Como señala Reforma, algunos contribuyentes han tenido que esperar entre dos y ocho horas por el token. En entrevista con el mismo medio, Hiram A. Camarillo, cofundador y director de Seguridad de la Información de Seekurity, explicó que el problema del token no está en el spam, sino en la misma plataforma. Camarillo dijo que CitaSAT no responde inmediatamente al generar el token. Con información de Reforma https://www.reforma.com/padecen-calvario-por-citas-en-el-sat/gr/

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