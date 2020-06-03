La Secretaría de Trabajo y Prevención Social cambió los lineamientos técnicos para la reapertura de las actividades económicas, por lo que sí podrás usar barba y bigote. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS) actualizó los lineamiento técnicos para el regreso a las labores cotidianes en la nueva normalidad. Uno de los cambios fue la eliminación de la restricción del uso de barba y bigote. Sin embargo se evitarán los accesorios como joyas y corbatas durante el regreso escalonado. Luisa María Alcalde titular de la STPS expresó que dicha actualización fue publicada el pasado 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que invitó a conocer las disposiciones que seguirán vigentes. En la tabla 8 del documento publicado en el DOF, en el punto 31, se menciona que el uso de accesorios como joyería y corbatas puede ser un reservatorio de virus y demás microorganismos, por lo que queda prohibido el uso de estos. En ese mismo punto con antelación era donde se restringía el uso de barba y bigote. Pero en su versión actual no dice nada al respecto. https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1266542965180305408 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/negocios-formales-e-informales-deberan-registrarse-por-internet-ante-gobierno-de-la-cdmx/ Con información de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social.

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