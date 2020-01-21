El apéndice adicionado indica que para los efectos del CFDI global aplicable a hidrocarburos y petrolíferos y siempre que se haya realizado la venta, no se deberán cancelar los CFDI globales.

El apéndice adicionado indica que para los efectos del CFDI global aplicable a hidrocarburos y petrolíferos y siempre que se haya realizado la venta, no se deberán cancelar los CFDI globales.

El 10 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificó la Guía de llenado del CFDI global. El cambio consiste en la adición del Apéndice 3 Instrucciones específicas de llenado en el CFDI global aplicable a hidrocarburos y petrolíferos. La Guía de llenado del CFDI global tiene un ejemplo en el que se describe cómo se puede aplicar un CFDI de egreso por un descuento, devolución o bonificación de una operación que fue documentada en un CFDI global. Al respecto, entre otras cosas, el apéndice adicionado indica que para los efectos del CFDI global aplicable a hidrocarburos y petrolíferos y siempre que se haya realizado la venta, no se deberán cancelar los CFDI globales.

La única forma de poder realizar la cancelación de una operación que se llevó a cabo y que esté contenida en un CFDI global, es la emisión de un CFDI de egreso relacionado por la devolución de un concepto. Las disposiciones contenidas en el apéndice mencionado son de aplicación opcional desde el 13 de enero de 2020, y serán de aplicación obligatoria a partir del 1 de abril. Puedes revisar la Guía de llenado del CFDI global aquí/ Fecha de publicación: 10 de enero de 2020.

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