Los pagos electrónicos están regulados por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Asimismo, están supervisados por el SAT y la CNBV. En los últimos meses ha surgido confusión entre los con...

Los pagos electrónicos están regulados por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Asimismo, están supervisados por el SAT y la CNBV. En los últimos meses ha surgido confusión entre los contribuyentes sobre si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobra impuestos por realizar pagos y transferencias electrónicas, debido a que existe el riesgo de que el fisco considere dichos traspasos como parte de los ingresos del contribuyente. Aquí te decimos cómo están reguladas estas operaciones. "Los órganos reguladores donde entran estas tarjetas de prepago están el Banco de México y Secretaría de Hacienda. Asimismo, tenemos como órganos supervisores, entre otros, al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), precisamente estas tarjetas de prepago están supervisadas por la Comisión y específicamente reguladas por la Ley Fintech", dijo en entrevista con El Contribuyente, Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

¿Quién regula las operaciones electrónicas?

Los pagos por PayPal, Ali Babá o Mercadopago, así como las tarjetas de prepago como Tarjeta Saldazo del Oxxo, están regulados por la Ley Fintech, que entró en vigor en 2018 en México. El principal propósito de esta ley es dar más accesibilidad a los productos y servicios financieros a través de la tecnología. Es por eso que una de sus principales funciones es la de regular los pagos electrónicos, el financiamiento colectivo o crowdfunding y los activos virtuales, que son aquellos que no están avalados por entidades financieras reguladas, como son las criptomonedas. "A través de esta ley y de la CNBV quedan reguladas las tarjetas de prepago o aquellos que forman parte de las instituciones de fondo de pago electrónico y como órgano supervisor tenemos al SAT, quien fiscaliza estos medios de prepago como normalmente lo hace con las tarjetas de débito" detalló. Asimismo, explicó que el órgano recaudador fiscaliza a través de solicitar información a la CNBV, y esta institución es la que se encarga de proveer al fisco de toda la información cuando el SAT necesita algún dato de las cuentas bancarias o de prepago del contribuyente.

¿Qué y a quiénes regula la Ley Fintech?

Uno de los principales objetivos de esta ley es la de regular a tres tipos de empresas que son:

Las instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunding son empresas que ofrecen a partir de plataformas el contacto con posibles inversionistas que estén interesados en el proyecto que se propone.

son empresas que ofrecen a partir de plataformas el contacto con posibles inversionistas que estén interesados en el proyecto que se propone. Las instituciones de fondos de pago electrónico son empresas que desarrollan sistemas electrónicos. Estos permiten crear un registro o cuenta de orden electrónica a nombre de sus clientes en las que se reconoce el dinero que los propios clientes depositan o reciben de terceros y actualizar en tiempo real esas cuentas para reconocer los cargos, abonos, e incluso los cambios de divisa o criptomonedas que los clientes hayan autorizado de las mismas.

que desarrollan sistemas electrónicos. Estos permiten crear un registro o cuenta de orden electrónica a nombre de sus clientes en las que se reconoce el dinero que los propios clientes depositan o reciben de terceros y actualizar en tiempo real esas cuentas para reconocer los cargos, abonos, e incluso los cambios de divisa o criptomonedas que los clientes hayan autorizado de las mismas. Además, la ley también prevé dar oportunidad a las empresas que quieren ofrecer servicios financieros que requieran autorización cuando se ofrecen a través de las nuevas tecnologías, le presenten a las autoridades financieras mexicanas su modelo de negocio, incluyendo una lista de las reglas propias del sector financiero tradicional que le dificultan al nuevo organismo ofrecer esos servicios.

Finalmente, el especialista detalló que las tarjetas de prepago son emitidas por las instituciones de fondos de pago electrónico y también hay algunas que están vinculadas con bancos, por lo que todas son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. "Muchas tarjetas de prepago son reguladas por la Ley Fintech, pero hay otras que están reguladas por los mismos bancos, por ejemplo la Tarjeta Saldazo de Oxxo. Son cuentas emitidas por la tienda y por Citibanamex", explicó.