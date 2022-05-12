El fisco mexicano reportó un incremento en empresas con domicilio fiscal en la zona franca del país. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de 2020 a 2021 aumentó 19 por ciento el número de empresas que se han registrado en la zona fronteriza norte del país para recibir un trato diferenciado en el pago de impuestos. Hace dos años, el fisco había alertado de cambios de domicilio fiscal por parte de empresas que simulan operar en las zonas francas con el objetivo de recibir el subsidio de la zona norte y zona sur, informa La Jornada. De acuerdo con el medio, en 2020 el SAT dio de baja del padrón de beneficiarios a 27 grandes contribuyentes, en parte porque se les encontraron actividades con factureras. En el primer trimestre de este año, el órgano perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público registró que mil 67 grandes contribuyentes recibieron los subsidios de la zona norte y otros 144 en la sur. Además, en ese lapso, el costo de los subsidios en las zonas francas aumentó 9.4 por ciento, al pasar de 12 mil 694 millones de pesos a 14 mil 891 millones de pesos. En 2021, para la frontera norte se destinaron 88 mil 355 millones de pesos, lo que significó un 10 por ciento más que en 2020. Cabe señalar que en esta región se incluye a 43 municipios de los estados de Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Mientras tanto, en la frontera sur, los estímulos fiscales ascendieron a 3 mil 953 millones de pesos. Ambos estímulos tienen por objetivo fortalecer la economía de la región, estimular la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo. El programa del gobierno de México contempla reducciones del 50 por ciento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un tercio del Impuesto Sobre la Renta (ISR).