Los centros de trabajo inscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán jóvenes aprendices, cuyos gastos estarán cubiertos por el gobierno de México.

Los centros de trabajo inscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán jóvenes aprendices, cuyos gastos estarán cubiertos por el gobierno de México.

Los empresarios pueden contribuir a incorporar a los jóvenes al mercado laboral con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) para proporcionar conocimientos, habilidades y hábitos de trabajo durante un periodo de un año (12 meses). El programa tiene cobertura en las 32 entidades federativas. Las empresas que participan en este programa no tienen que pagar remuneración o seguros a los jóvenes, pues estos gastos son cubiertos por el gobierno de México, que les da una beca de 3 mil 748 pesos mensuales y un seguro de enfermedades, maternidad y riesgo de trabajo del IMSS. Las reglas de operación para el programa fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero 2020. A continuación te explicamos cómo inscribir tu negocio como centro de trabajo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿Qué documentos necesito para inscribir mi negocio a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Dependiendo de si el centro de trabajo es de una persona moral, una persona física o una institución pública, la documentación necesaria puede ser distinta.

Si se trata de una persona moral:

Acta notarial que acredite a la persona que quedará registrada como representante de la persona moral Cédula de identificación fiscal Identificación oficial vigente y fotografía del representante o apoderado del centro de trabajo, los administradores de filiales, de los tutores, en su caso Correo electrónico del representante ante el programa, los administradores de filiales y tutores Comprobante de domicilio de hace no más de tres meses del centro de trabajo donde será la capacitación Fotografías del interior y exterior del centro de trabajo que muestre el espacio disponible para los becarios

Si es una persona física o institución pública:

Identificación oficial vigente del representante ante el programa, de administradores de filiales y tutores. Fotografía del representante o apoderado del centro de trabajo, los administradores de filiales, de los tutores, en su caso Correo electrónico del representante ante el programa, los administradores de filiales y tutores Cédula de identificación fiscal (opcional para las personas físicas) Comprobante de domicilio de hace no más de tres meses del centro de trabajo donde será la capacitación Fotografías del interior y exterior del centro de trabajo que muestre el espacio disponible para los becarios Ingresa al enlace jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/empresa y proporciona los datos generales de tu empresa (ubicación, RFC, correo electrónico, número de empleados y actividad o giro al que te dedicas).

Una vez finalizada la pre inscripción, el sistema te proporcionará un número de folio y ficha de pre registro, así como un usuario y contraseña para ingresar a la plataforma.

Posteriormente ingresa a la plataforma con tu usuario y contraseña para terminar tu registro y revisar los términos y condiciones del programa. (jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/login)

Sube la documentación.

Localiza tu centro de trabajo y sus filiales en la plataforma digital.

Presenta un plan de capacitación para los aprendices.

Descarga el convenio de colaboración y la ficha de registro.

Al terminar el registro, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social validará los datos. Es posible que te visiten para verificar la información.

Una vez realizado la inscripción al programa haya sido validada, tu negocio o empresa estará disponible para que los becarios puedan elegir capacitarse en él. Una vez que un becario solicite vincularse con tu centro de trabajo se te notificará en la plataforma de JCF. Tendrás que ponerte en contacto con el aprendiz para entrevistarlo y explicarle el plan de trabajo, horarios y actividades a realizar durante los 12 meses. Si estás de acuerdo, deberás aceptarlo en la plataforma. Una vez aceptado, el aprendiz deberá iniciar su capacitación en la fecha que indica la plataforma, y deberás de evaluarlo mes con mes a través de la misma.

¿Cuántos aprendices del programa Jóvenes Construyendo el Futuro puedo tener?

Dependiendo de las características del centro de trabajo, podrá tener:

Personas físicas: máximo 5

Empresas: máximo 20

Organizaciones de la sociedad civil: máximo 5

Instituciones públicas federales: máximo 50

Instituciones públicas estatales: máximo 20

Instituciones públicas municipales: máximo 10

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