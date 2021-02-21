Aunque hubo menos patrones pagando, el Infonavit consiguió más recursos en el año. Durante 2020, 21,636 empresas dejaron de pagar sus aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). De acuerdo con datos del Sistema de Información del Infonavit, esto representa una caída de 2.2% en el padrón de aportadores del Instituto; de los 966,257 patrones que empezaron el año pagando sus aportaciones, 944,621 seguían pagando al final. Sin embargo, la recaudación total en el año aumentó. Al cierre de 2020, Infonavit registró un total de 5,630 millones de pesos a los trabajadores con créditos activos; esto es más que los 5,292 registrados al cierre de 2019, cuando había más empresas en el padrón del Instituto. Por otro lado, el Infonavit también registró malos resultados en el año. Durante 2020, solamente se colocaron 475 mil créditos; es decir, una caída de casi 9% frente a 2019. Además, 2020 fue el año con la colocación más baja de créditos desde 2016, cuando solamente se otorgaron 452 mil. Estas cifras toman en cuenta tanto los créditos de adquisición como los de mejoramiento y remodelación de viviendas. De acuerdo con el Instituto, los resultados se deben a la pandemia. Para 2020, el objetivo era colocar por lo menos 529 mil créditos; sin embargo, la pérdida de empleos y la poca actividad económica significaron menos colocación. De hecho, las estimaciones decían que solamente se otorgarían 287 mil créditos en 2020. Para 2021, el Infonavit espera colocar 497 mil créditos. Con información de Reforma https://www.reforma.com/dejan-de-aportar-21-mil-empresas-al-infonavit/ar2122192

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.