Antonio Martínez Dagnino asume la titularidad del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador Martínez Dagnino se encontraba al frente de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, hasta este día que entra en remplazo de Raquel Buenrostro, quien ahora es la secretaria de Economía. El nuevo Jefe del SAT es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la UNAM. "Además de laborar en la iniciativa privada y en el sector bancario, fue subdirector de área en la Dirección General de Grupos e Intermediarios Financieros de la CNBV". "Cuenta con experiencia en el Sistema Financiero Mexicano, específicamente en el análisis de instrumentos financieros derivados, así como en materia de supervisión, regulación y auditoría", dijo la presidencia en un comunicado. El titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo al nuevo jefe del SAT en presencia de la ex titular Raquel Buenrostro. Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina a entre 20 y 30 grandes contribuyentes que deben cerca de 100 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).