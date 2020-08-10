En la plataforma puedes consultar las ofertas de trabajo, y si eres empleador puedes anunciar las propias. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la sociedad civil y el sector empresarial di...

En la plataforma puedes consultar las ofertas de trabajo, y si eres empleador puedes anunciar las propias. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la sociedad civil y el sector empresarial dieron a conocer un plan para reactivar la economía del país mediante la creación de una plataforma digital llamada YoQuieroTrabajar, la cual tiene como fin combatir el desempleo que existe en México. La plataforma nace del programa social Familias sin Hambre, y está diseñado para apoyar a las personas que en este tiempo de emergencia sanitaria perdieron su empleo, así como para quienes carecen de recursos económicos y de capacitación para relanzar su pequeño negocio. Si eres empleador y buscas más trabajadores, también puedes anunciar tus ofertas de trabajo en la plataforma. Dentro de las 40 instituciones involucradas en el proyecto, se encuentran Cáritas Mexicana, Compromiso Social Mx y la Coparmex, entre otras organizaciones. Las personas sin empleo o en busca de apoyo para reabrir su negocio podrán acceder a www.yoquierotrabajar.mx, o comunicarse al número telefónico 55 1115 4400, así como al 800-caritas para mayor información. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/hay-un-pacto-entre-factureras-y-funcionarios-publicos-procuraduria-fiscal/

Que podemos encontrar dentro del portal

Además de ofertar vacantes el sitio cuenta con apartados orientativos, tales como:

Realiza tu currículum

Prepara una entrevista

Tips para buscar empleo

Cartas de recomendación

Bolsa de empleo

Capacitación

Solicitud de empleo

También cuenta con cursos de autoempleo, como los siguientes:

Certificación

Mejora y promoción de tu negocio

Ayuda financiera

Capacitación

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/tiemblen-tias-whatsapp-estrena-herramienta-para-combatir-fake-news/ Con información de YoQuieroTrabajar.

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