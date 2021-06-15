El desvío se dio durante el gobierno de Manuel Velasco, quien es actualmente senador por el Partido Verde. La semana pasada, el gobierno federal anunció que había encontrado operaciones simuladas p...

El desvío se dio durante el gobierno de Manuel Velasco, quien es actualmente senador por el Partido Verde. La semana pasada, el gobierno federal anunció que había encontrado operaciones simuladas por más de 500 millones de pesos realizadas por la administración de Manuel Velasco en Chiapas. Actualmente Velasco es senador por el Partido Verde. De acuerdo con un informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó las irregularidades en auditorías llevadas a cabo entre 2019 y 2020 con seis empresas factureras. Las facturas falsas cubrieron servicios como obras públicas, paquetes escolares, tecnología, despensas y seguridad. Las seis empresas fantasma son las siguientes:

Operadora Zall,

Grupo Asesor Odul,

Factibilidad Empresarial de México,

Advisor Groups Soluciones,

Maquiladora Textil GM y

Constructora Jaguar Negro.

De acuerdo con Reforma, en los domicilios fiscales solamente se encontraron personas de bajos recursos; por esto, es probable que les hayan robado la identidad. Además, los domicilios fiscales son casas o terrenos baldíos.

No es el único caso de desvío

Hay que aclarar que en 2019 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó otro caso de desviación durante la administración de Velasco. En ese entonces, se trató del pago de 685 millones de pesos pagados a 26 empresas presuntamente fantasma para el programa de ayuda a madres solteras. En total, los casos investigados por el SAT y por la ASF suman 1,185 millones de pesos. Todo esto durante el gobierno de Velasco en Chiapas.

La defensa de Velasco

Como reporta Reforma, el abogado José Luis Nassar dijo que Velasco delegaba decisiones importantes a su gabinete. Por eso, no sabía de las operaciones simuladas. El abogado también dijo que está a favor de que se investiguen los casos y se castigue a los responsables. Por otro lado, Carlos Ramón Bermúdez, ex secretario de Hacienda en el estado, dijo que las empresas ya habían sido avaladas por el SAT. De acuerdo con Bermúdez, se verificó que las empresas contaran con una opinión de cumplimiento positiva por parte del SAT. Además, señaló que los contratos fueron firmados por la Universidad Politécnica de Chiapas, por lo que no son responsabilidad del gobierno de Chiapas. La Universidad firmó dos contratos por 106 millones de pesos con Advisor Groups. Sin embargo, estos contratos se refieren solamente a una de las seis empresas. Varias ramas del gobierno de Velasco contrataron directamente a las otras cinco empresas para varios servicios. Con información de Reforma https://www.reforma.com/se-zafan-de-estafa-verde-alegan-que-sat-avalo-empresas/gr https://www.reforma.com/indaga-sat-desvios-por-estafa-verde/gr/

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