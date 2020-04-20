Algunas empresas con actividad no esencial siguen realizando actividades con normalidad; pero el gobierno podría proceder contra ellas. Las empresas que se dedican a actividades consideradas como no esenciales en esta emergencia sanitaria tienen que estar cerradas. Sin embargo, informó el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en su conferencia del 15 de abril, 600 inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizadas entre el 3 y el 14 de abril revelaron que el 32% de éstas compañías habían permanecido abiertas. A raíz de las inspecciones se le informó a los negocios que se dedican a actividades no esenciales que tienen que cerrar para evitar el contagio del coronavirus. De éstos, el 17% accedió cerrar y el otro 15% no. En algunos casos, las personas no pueden quedarse en casa por el miedo a perder su empleo, explicó el subsecretario. No obstante, el funcionario explicó que no acatar la orden de suspensión de labores puede implicar la clausura del negocio. “A todas las empresas que se niegan a cerrar se les levanta un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque esto da inicio al proceso de sanción y la Secretaría del Trabajo da visto a la autoridad sanitaria para que realice el trabajo de clausura”, destacó el subsecretario.

Procedimiento para clausurar los negocios no esenciales

A partir del 16 de abril, el proceso que seguirá la autoridad ante los negocios, comercios o empresas que continúen laborando será la siguiente:

Se levantará la acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, que da inicio al proceso sancionador. Se informa a la autoridad sanitaria para que realice el proceso correspondiente de clausura del negocio. Luego se le informa al Ministro Público para que realice la investigación de un posible delito. “Se está hablando de un daño a la salud que puede costar vidas”, destacó el subsecretario López Gatell.

Sectores que se detectó no están cerrando:

Industria automotriz

Industria textil

Comercio

Aeroespacial

Maquiladora industrial

Tabacalera

Construcción

Tiendas departamentales

Calzado

Papelería

Decoración

Estados donde más se detectaron negocios no esenciales negocios abiertos:

Estado de México

Michoacán

Veracruz

Nayarit

Puebla

Ciudad de México

Baja California

Aguascalientes

Hidalgo

Guanajuato

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