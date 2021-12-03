El salario mínimo en México tendrá un aumento del 22% a partir del 2022 La diputada morenista Susana Prieto Terrazas advirtió que el incremento de 22% al salario mínimo puede generar un “aumento trágico” en los intereses y en los montos de 3 millones de créditos hipotecarios del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit). Por este motivo, dijo, el partido prepara una iniciativa de reforma al artículo 44 de la Ley de Infonavit, que establece que el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general. Por lo cual, la legisladora dijo que de no reformar la ley, “3 millones de créditos de Infonavit van a aumentar entre el 7 y 8% y será un aumento trágico para los trabajadores”. El gobierno federal anunció que para 2022 el salario mínimo en México tendrá un aumento del 22%: pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios, con excepción de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde será de 260.34 pesos. Sin embargo, la diputada morenista dijo que con la inflación superior al 7% que presenta el país y el aumento del 22% de salario mínimo, “va a volver a surgir una controversia ancestral de la Cámara de Diputados: la necesidad inminente de abrogar los intereses sobre saldos insolutos de los créditos de Infonavit que están en salarios mínimos".

¿Afecta el aumento al salario a los créditos?

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) aseguró a principios de año que el aumento no afecta a los acreditados del Infonavit. “Para los trabajadores que ya tienen un crédito del Instituto, el incremento al salario mínimo no representará una mayor carga financiera, ya que la Ley del Infonavit, en su artículo 44, establece que los financiamientos que fueron originados en Veces Salario Mínimo (VSM), se actualizan cada año con un tope, el cual está definido por el crecimiento de la inflación”, indicó el instituto para el aumento de 2021. Por otra parte, los diputados Manuel de Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión del Trabajo, y el priista Salvador Caro Cabrera, secretario de la Comisión de Hacienda, descartaron efectos inflacionarios o adversos por el aumento del salario mínimo. “El nivel del salario mínimo en el país es tan inferior que sus incrementos no tienen realmente impacto inflacionario”, explico el legislador del PRI. Con información de Expansión https://politica.expansion.mx/congreso/2021/12/02/aumento-a-salario-puede-pegar-a-creditos-infonavit