Luego de que se declarara la fase tres de la pandemia, estas son cinco nuevas medidas para lograr una mayor contención de contagios de acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México. Tras la declaració...

Luego de que se declarara la fase tres de la pandemia, estas son cinco nuevas medidas para lograr una mayor contención de contagios de acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México. Tras la declaración por parte del gobierno federal de la fase tres de la epidemia de Covid-19, recordemos que se trata de la fase donde los contagios aumentarán de manera exponencial, además de que será más fácil la propagación del coronavirus. Para evitar un incremento en los contagios, se anunciaron cinco nuevas medidas prioritarias y extraordinarias para evitar la aglomeración de personas en el espacio público. Quien dio lectura a estas medidas fue la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. La medida que destaca es una revisión más exhaustiva de que los centros laborales de actividades no esenciales permanezcan cerrados, pues ciertas empresas han estado obligando a sus trabajadores a acudir a los centros laborales como las del grupo Salinas. La jefa de gobierno de la capital mencionó que “las medidas que hemos decidido en esta fase tienen como objetivo evitar más la aglomeración de personas. [...] Mientras más personas haya reunidas sin sana distancia más riesgo de contagio hay”. En efecto, Sheinbaum descartó que se efectúe algún tipo de toque de queda para evitar las aglomeraciones, también descartó que haya multas o sanciones económicas para las personas, porque aún hay gente que necesita efectuar actividades. https://twitter.com/GobCDMX/status/1252757700502577155?s=20

Las 5 medidas extraordinarias

Se suspenderá el servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro(STC) , Metrobús y Tren Ligero en 20% de las estaciones. Se informó que estas estaciones son las que tienen menor demanda; esto con el objetivo de aumentar la velocidad de los trenes y de esta manera aumentar la frecuencia evitando la concentración de la gente. Se establecerán medidas de coordinación en el transporte público concecionado y RTP con el mismo objetivo: aumentar frecuencias y evitar aglomeraciones. Hoy no circula para todo tipo de carros independiente del holograma (cero o doble cero). Éste quedará determinado por el último número de la placa del vehículo. Aunque “se excluyen a taxistas, transporte de carga, y personas con discapacidad. Tiene como objetivo balancear las salidas esenciales de las personas”. Aumentar la sanitización de espacios públicos y transporte. Habrá una mayor verificación, “más exhaustiva de empresas que no cumplan con el cierre establecido en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de la urbe”.

Juanacatlán, Allende, Panteones, Popotla, Villa de Cortés, Bondojito, Canal del Norte, Fray Servando, Talismán, Aragón, Eduardo Molina, Hangares, Misterios, Valle Gómez, Lindavista, Norte 45, Tezozómoc, Constituyentes, Refinería, San Antonio, Aculco, Cerro de la Estrella, La Viga, Obrera, Ciudad Deportiva, Lázaro Cárdenas, Mixhuca, Velódromo, Eje Central, San Andrés Tomatlán, Tlaltenco, Agrícola Oriental, Canal de San Juan, Peñón Viejo, Deportivo Oceanía, Olímpica, Romero Rubio y Tepito. Debido a que las autoridades capitalinas observaron un flujo de personas considerable el fin de semana del 25 al 27 de abril, decidieron cerrar estaciones adicionales en la zona centro. Las estaciones que también cerrarán son: Isabel la Católica, Bellas Artes, Zócalo, Juárez, San Juan de Letrán y Lagunilla.

Estaciones de tren ligero que suspendieron actividades por emergencia sanitaria

Xotepingo, Las Torres, Francisco Goitia y Tepepan.

Estaciones de metrobús que permanecerán cerradas por emergencia sanitaria

Línea 1: San Simón, Buenavista, El Chopo, Campeche, Nápoles, Ciudad de los Deportes, Francia, Olivo, Ciudad Universitaria, C.C.U. Línea 2: Nicolás Bravo, Del Moral, CCH Oriente, Río Tecolutla, Álamos, Dr. Vértiz, Escandón, Antonio Maceo. Línea 3: Poniente 146, Poniente 134, Héroes de Nacozari, La Raza II, Ricardo Flores Magón, Buenavista III, Obrero Mundial. Línea 4: SIN CIERRES Línea 5: 6 de mayo, Prepa 3, Río Guadalupe, Victoria, Río Santa Coleta, Archivo General de la Nación Línea 6: Ferrocarriles Nacionales, San Bartolo, De los Misterios, Pueblo San Juan de Aragón, 416 Poniente, Ampliación Providencia, 482, 416 Oriente, Francisco Morazán Línea 7: Hospital Infantil La Villa, Necaxa, Clave, Glorieta Violeta, París, La Diana, Antropología.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.