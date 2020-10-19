Puedes abrir una cuenta bancaria descargando una app o desde el portal de la entidad financiera que desees, sin necesidad de ir a la sucursal De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección ...

Puedes abrir una cuenta bancaria descargando una app o desde el portal de la entidad financiera que desees, sin necesidad de ir a la sucursal De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las personas interesadas en abrir una cuenta bancaria podrán hacerlo sin necesidad de ir a una sucursal, para ello deberán entrar al portal o descargar la app del banco que deseen y solicitarla. Sin embargo, la Condusef no especificó cuáles son los bancos que permiten iniciar una cuenta en línea o con una app. Asimismo notificó que los bancos que no cobran comisión por apertura de cuentas digitales a personas físicas son Afirme, Banco Azteca, Bancoppel, Bancrea, Banorte, BBVA y Banca Mifel. De acuerdo con la Condusef, éstas son las comisiones de los bancos para las cuentas digitales de las personas físicas.

Banco Manejo de cuenta Comisión por apertura Comisión por inactividad Reposición de tarjeta por robo o extravio Banca por internet Acceso a banca por internet SPEI Transferencia programada Afirme $0.00 $0.00 Al 6to mes de inactividad comisión de $50.00 $100.00 No aplica No aplica No aplica Banco Azteca $0.00 No aplica Al 6to mes de inactividad comisión de $60.00 $50.00 No aplica $5.00 $3.00 BanCoppel $5.00 No aplica Al año de de inactivdad, cobrara una comisión mensual de $50.00 $34.48 No aplica $0.00 $0.00 Banco del Bienestar $20.69 $0.00 Al año de de inactivdad, cobrara una comisión mensual de $50.00 $75.00 No aplica No aplica No aplica Banco Bancrea $0.00 $0.00 Al 6to mes de inactividad comisión de $50.00 No aplica No aplica No aplica No aplica Banorte $15.00 $0.00 No aplica $125.00 No aplica $3.00 No aplica Banregio $0.00 $0.00 Al 7mo mes de inactividad cobrará una comisión mensual de $50.00 $150.00 No aplica No aplica No aplica BBVA $50.00 $0.00 No aplica $125.00 No aplica $5.00 $3.00 Banca Mifel No aplica No aplica Al mes de inactividad, cobrará una comisión mensual de $10.00 $100.00 Comisión anual de $250.00 $5.00 $0.00 Santander No aplica $75.00 Al mes de inactividad, cobrará una comisión mensual de $9.90 $75.00 No aplica $0.00 $0.00

Comisiones que cobran los bancos por cuentas digitales

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