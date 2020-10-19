Puedes abrir una cuenta bancaria descargando una app o desde el portal de la entidad financiera que desees, sin necesidad de ir a la sucursal De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las personas interesadas en abrir una cuenta bancaria podrán hacerlo sin necesidad de ir a una sucursal, para ello deberán entrar al portal o descargar la app del banco que deseen y solicitarla. Sin embargo, la Condusef no especificó cuáles son los bancos que permiten iniciar una cuenta en línea o con una app. Asimismo notificó que los bancos que no cobran comisión por apertura de cuentas digitales a personas físicas son Afirme, Banco Azteca, Bancoppel, Bancrea, Banorte, BBVA y Banca Mifel. De acuerdo con la Condusef, éstas son las comisiones de los bancos para las cuentas digitales de las personas físicas.
|Banco
|Manejo de cuenta
|Comisión por apertura
|Comisión por inactividad
|Reposición de tarjeta por robo o extravio
|Banca por internet
|Acceso a banca por internet
|SPEI
|Transferencia programada
|Afirme
|$0.00
|$0.00
|Al 6to mes de inactividad comisión de $50.00
|$100.00
|No aplica
|No aplica
|No aplica
|Banco Azteca
|$0.00
|No aplica
|Al 6to mes de inactividad comisión de $60.00
|$50.00
|No aplica
|$5.00
|$3.00
|BanCoppel
|$5.00
|No aplica
|Al año de de inactivdad, cobrara una comisión mensual de $50.00
|$34.48
|No aplica
|$0.00
|$0.00
|Banco del Bienestar
|$20.69
|$0.00
|Al año de de inactivdad, cobrara una comisión mensual de $50.00
|$75.00
|No aplica
|No aplica
|No aplica
|Banco Bancrea
|$0.00
|$0.00
|Al 6to mes de inactividad comisión de $50.00
|No aplica
|No aplica
|No aplica
|No aplica
|Banorte
|$15.00
|$0.00
|No aplica
|$125.00
|No aplica
|$3.00
|No aplica
|Banregio
|$0.00
|$0.00
|Al 7mo mes de inactividad cobrará una comisión mensual de $50.00
|$150.00
|No aplica
|No aplica
|No aplica
|BBVA
|$50.00
|$0.00
|No aplica
|$125.00
|No aplica
|$5.00
|$3.00
|Banca Mifel
|No aplica
|No aplica
|Al mes de inactividad, cobrará una comisión mensual de $10.00
|$100.00
|Comisión anual de $250.00
|$5.00
|$0.00
|Santander
|No aplica
|$75.00
|Al mes de inactividad, cobrará una comisión mensual de $9.90
|$75.00
|No aplica
|$0.00
|$0.00
Comisiones que cobran los bancos por cuentas digitales
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