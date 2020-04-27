El SAT anunció que el pago de ISR por parcialidades se extenderá hasta noviembre. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que, como medida de apoyo ante la emergencia sanitaria por Covid 19, extendió el plazo para realizar la declaración de personas físicas hasta el día 30 de junio de 2020. Cuando el SAT dio el aviso, uno de los problemas pendientes era el pago de ISR por parcialidades. El SAT ofrece la facilidad de pagar el ISR anual por parcialidades. Para gozar de ese beneficio tienes que seleccionar entu declaración anual la opción de pago en parcialidades, elegir el número de mensualidades (las cuales no deben exceder de seis) y hacer el primer pago. En ese caso, la aplicación del SAT te da un formato de pago por cada parcialidad, para que mes a mes los hagas. Aquí, el problema es que, normalmente, las parcialidades a seis meses terminan en el mes de septiembre. Por eso, el SAT dijo que con la prórroga, las parcialidades se extenderán hasta noviembre. Esta nueva opción solamente aplica para quienes presenten la declaración antes de la prórroga. Además, deben tener un saldo en contra sin liquidar. Hay que recordar que si se escogen las parcialidades, hay un pequeño pago de intereses. Héctor Vázquez Luna, administrador general de Recaudación, utiliza el el ejemplo de un saldo a cargo de ISR de 1,000 pesos, a pagar en seis parcialidades.

"Por pagar esos 1,000 pesos en seis parcialidades, a una tasa mensual de 1.26%, el contribuyente pagaría la primera parcialidad de 167 pesos y las otras cinco de 173 pesos, lo que significa que al final pagaría un total de 1,032 pesos, sólo 32 pesos de interés. La verdad está muy viable el pago", dijo.

Con información de Reforma.

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