Infonavit facilita la consulta de saldo de sus derechohabientes a través de un mensaje de texto, una manera fácil y rápida. El Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Info...

Infonavit facilita la consulta de saldo de sus derechohabientes a través de un mensaje de texto, una manera fácil y rápida. El Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene una opción para que los derechohabientes puedan realizar consultas sencillas sobre su crédito a través de un mensaje de texto, desde sus dispositivos móviles. En sus redes sociales, el instituto compartió los pasos para realizar esta consulta, con la que se obtiene el monto a pagar del crédito, fecha límite de pago o el avance de la solicitud de crédito. Los pasos que seguir son:

Enviar una de las palabras clave en mayúsculas (SALDO, PAGO o SOLICITUD) seguido de un espacio. El NSS (Número de Seguridad Social) o NC (Número de Crédito) al 30900 Recibirás información actualizada sobre tu crédito

Por ejemplo: SALDO + (espacio) + NSS o NC al 30900 https://twitter.com/Infonavit/status/1423743179887550470 Este servicio está disponible para todos los usuarios en todo el país y compatible con las principales compañías de telefonía (Telcel, Movistar, Iusacell y Unefon). El costo de este mensaje es de $1.16. Además, en el sitio del Infonavit se menciona que para brindar un mejor servicio se reúnen datos sensibles y personales, no obstante, cuentan con medidas de seguridad que protegen estos datos. En caso de dudas se puede consultar el aviso de privacidad y política de privacidad en el mismo sitio.

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