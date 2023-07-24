La Procuraduría detectó una problemática que enfrentan las personas contribuyentes que optan por acreditar el saldo a favor del IVA contra el impuesto a cargo El 20 de julio de 2023, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó nuevos criterios sustantivos, emanados de su Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 27 de junio de 2023. De los criterios dados a conocer, destaca el criterio sustantivo 05/2023/CTN/CS-SASEN - Valor agregado. Saldo a favor. La persona contribuyente puede solicitar su devolución aunque, en términos del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, inicialmente haya optado por su acreditamiento, cuando se actualice la imposibilidad de continuar con dicho acreditamiento.

Problemática por criterio limitativo del SAT

El criterio indica que la Prodecon detectó una problemática que enfrentan las personas contribuyentes que optan por acreditar el saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contra el impuesto a cargo. El problema se presenta cuando dichos contribuyentes, después de optar por acreditar el saldo a favor del IVA, se actualiza la imposibilidad de continuar con el acreditamiento y, ante ello, solicitan la devolución del remanente, la cual es negada por la autoridad fiscal. La autoridad fiscal argumenta que el Artículo 6, primer párrafo, de la Ley del IVA no contempla la posibilidad de variar la opción elegida. Pero la autoridad fiscal deja de considerar que se pueden actualizar diversos supuestos que imposibilitan a las personas contribuyentes continuar acreditando el saldo a favor por concepto de IVA, hasta agotarlo. Por ejemplo, la suspensión de actividades, la liquidación de una empresa o un cambio de actividad que modifique el esquema de la determinación del impuesto.

Interpretación de la Prodecon

En este sentido, la Prodecon realiza una interpretación sistemática de los artículos 1, 4 y 6 de la Ley del IVA, señalando así que el IVA que haya sido trasladado a la persona contribuyente y el propio impuesto que este haya pagado en la importación de bienes o servicios, es un impuesto acreditable. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la Ley del IVA la tasa que corresponda a la operación. Ahora bien, cuando derivado de dicha mecánica de determinación del impuesto, en la declaración de pago resulte saldo a favor, la persona contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes, hasta agotarlo o, solicitar su devolución.

Los contribuyentes podrán solicitar la devolución

Pero la Prodecon señala que cuando los contribuyentes opten por acreditar el saldo a favor del IVA contra el impuesto a cargo en los meses siguientes y, posteriormente, se actualice la imposibilidad de continuar con dicho acreditamiento hasta agotarlo, podrán solicitar la devolución del remanente del saldo a favor, sin que ésta sea negada por variar la opción elegida. De lo contrario, se restringiría el derecho que tienen las personas contribuyentes de obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF), en relación con la fracción II, del artículo 2 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (LFDC). En resumen, la Prodecon considera que aún cuando se haya elegido la vía del acreditamiento de un saldo a favor, esto no impide que, eventualmente, el saldo remanente pueda ser solicitado en devolución.

Análisis sistémico anterior

En meses anteriores, la misma Procuraduría había emitido su Análisis Sistémico 05/2023, que versa sobre exactamente este mismo tema, en la que se expresa la misma conclusión.