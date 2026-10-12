En casi cualquier obra circulan frases que pasan de cuadrilla en cuadrilla: "échale un poquito más para que ruede bien", "eso lo arregla el aditivo", "si ya lleva aditivo, no hace falta curar".

Algunas nacen de una experiencia que funcionó en una obra y se generalizó, y otras de la prisa de un día de colado.

Mito uno: mientras más aditivo, mejor resultado

La lógica parece razonable: si una cantidad ayuda, el doble ayudará el doble. En la práctica, la relación no es lineal. Un reductor de agua en exceso puede provocar segregación, y un retardante en exceso puede dejar la losa blanda durante mucho más tiempo del previsto, con la cuadrilla esperando y el acabado en riesgo.

Cada producto trabaja dentro de un rango que define el fabricante, y salirse de él en cualquier dirección cambia el comportamiento de la mezcla. Una dosis medida en planta no es lo mismo que "un poquito más" echado a ojo en la obra. El error contrario también existe: una dosis corta deja la mezcla menos fluida o más lenta de lo pedido, y la cuadrilla termina colando un concreto distinto del que se diseñó.

Una losa que debía estar lista para el acabado por la tarde y que al día siguiente todavía se marca con el dedo puede tener varias explicaciones: una dosis de retardante mal medida en planta, una noche más fría de lo previsto o ambas.

Mito dos: un acelerador da un concreto más resistente

Acortar el fraguado y ganar resistencia pronto parecen la misma cosa. La idea nace de que, a las pocas horas, un concreto con acelerador se siente más duro al tacto, y esa dureza inicial se confunde con resistencia final. Un acelerador adelanta el endurecimiento y puede dar margen para descimbrar antes, pero un fraguado rápido no garantiza por sí solo una resistencia final mayor.

¿Dónde se comprueba qué promete cada producto? La respuesta está en la ficha técnica de cada uno, y la categoría de aditivos para concreto de Mapei, enfocada en concreto premezclado, es un punto de partida para encontrarlas. Pedir un acelerador "para que quede más fuerte" en un colado sin prisa de descimbrado acorta el tiempo de trabajo sin una ventaja asegurada, y el acabado se vuelve más urgente.

Mito tres: todos los aditivos se pueden combinar

Una mezcla puede llevar más de un producto, y eso es normal. Lo que requiere cuidado es la combinación: dos aditivos de familias distintas que funcionan bien por separado pueden cambiar el tiempo de fraguado o la fluidez cuando coinciden en la misma tanda. Un reductor de agua con cierto efecto retardante, sumado a un retardante, puede alargar la espera mucho más de lo que la cuadrilla calculó.

También importan el momento y la forma de adición. Agregar un producto en la planta no es lo mismo que agregarlo en la olla al llegar a la obra, y el orden en que entran puede alterar el resultado. Según el producto, se incorpora con el agua de amasado o al final del mezclado, y esa indicación forma parte de la información del fabricante.

Lo que no esté confirmado por el fabricante o por el proveedor del concreto se prueba antes, con una mezcla de ensayo, y no se estrena en el colado definitivo.

Mito cuatro: si funcionó en otra obra, funcionará aquí

El concreto depende de sus ingredientes. Cambian el cemento, los agregados, la temperatura o el tiempo entre la planta y el colado, y el mismo aditivo puede responder distinto. Una experiencia buena en una nave industrial del Bajío no garantiza el mismo comportamiento en un edificio de la costa, con otro cemento y otro clima.

Por eso cada obra se trata como un caso nuevo. Preguntar con qué cemento se probó el producto, a qué temperatura y con qué tiempo de traslado evita sorpresas. Cambiar de elemento también cuenta: lo que funcionó en una losa abierta puede quedarse corto en una trabe con mucho acero, donde la mezcla debe fluir entre las varillas. La experiencia previa sirve como punto de partida, no como garantía.

Lo mismo vale cuando el proveedor cambia de planta o de cemento a mitad del proyecto: los tiempos de fraguado pueden dejar de coincidir con lo que la cuadrilla ya conocía, y hay que avisarlo al residente antes de la primera olla.

Mito cinco: con aditivo ya no hace falta curar

Un reductor de agua o un superplastificante mejoran la fluidez de la mezcla fresca sin añadir agua, y un retardante da más tiempo para colocarla. Ninguno protege la superficie de la pérdida de agua después del colado.

Un retardante, por ejemplo, mantiene la superficie trabajable por más tiempo, pero el sol y el viento siguen secándola. El curado empieza igual en cuanto el acabado lo permite, porque es lo que ayuda a que la superficie desarrolle dureza y durabilidad en los primeros días. En días secos y con viento la pérdida de agua superficial es todavía más rápida; en un día fresco y húmedo hay más margen, pero el curado no se omite.

Qué responder cuando alguien propone un poquito más

En plena descarga, la respuesta útil a un "poquito más" es pedir al proveedor que confirme por escrito el rango de dosis que admite el producto y quién mide lo que se añade. Esa confirmación se archiva con los documentos de la obra, y la próxima vez que la frase aparezca ya hay un dato que ponerle enfrente, sea del fabricante o del proveedor.