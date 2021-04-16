El instituto cree que la idea de AMLO de una reforma fiscal que no aumente impuestos no será suficiente para la recuperación económica que necesita el país.

El instituto cree que la idea de AMLO de una reforma fiscal que no aumente impuestos no será suficiente para la recuperación económica que necesita el país.

Ayer el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) cambió su pronóstico de crecimiento económico para México. De acuerdo con Ángel García-Lascurain, presidente del IMEF, en 2021 el PIB crecerá 4.5%; hace un mes, el pronóstico era de 4%. Además, para 2022, se espera un crecimiento de 2.7%; hace un mes, era de 2.5%. Como podemos ver, las expectativas de crecimiento están mejorando.

IMEF cree que se necesita una reforma

Sin embargo, el IMEF dice que una reforma fiscal es necesaria para mantener y superar los pronósticos. El problema es que las disposiciones del presidente López Obrador no dejarán que esta reforma sea tan efectiva. El presidente López Obrador ha dicho en varias ocasiones que no se crearán nuevos impuestos, y que no se aumentarán los actuales. Para Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, este es el problema principal para llegar a la reforma fiscal que se necesita. Si no se eliminan estas restricciones, la reforma solamente podrá hacer pequeños cambios, principalmente en el terrero de la evasión fiscal. De acuerdo con Casillas, una reforma de este estilo tendrá cuatro prioridades:

Ampliar rango de ingresos para que más contribuyentes paguen ISR.

Reducir las deducciones.

Reducir las exenciones en pago de IVA.

Mejorar la eficiencia recaudatoria.

De acuerdo con el IMEF, la reforma ideal debería incentivar las inversiones, lo que ayudaría a una recuperación económica para todo el país.

La reforma de Buenrostro

En marzo, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, reveló que recibió la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de empezar a trabajar en una nueva reforma fiscal. Sin embargo, adelantó que ésta no consistirá en aumentar los impuestos, sino en facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El presidente nos ha dado instrucciones de ir preparando la reforma fiscal. Una reforma fiscal no necesariamente está relacionada con nuevos impuestos ni con incremento de tarifas. La reforma fiscal que se está revisando tiene que ver con la simplificación administrativa, tiene que ver de qué manera las personas cumplen con sus obligaciones fiscales tanto físicas, morales, sobre todo las pequeñas y las medianas. Cómo les facilitamos la obligación y su deber cívico de contribuir.

La funcionaria adelantó que también se planea introducir algunas modificaciones a la ley para fortalecer el combate al contrabando de combustibles y el huachicol. Con información de La Política Online y El Economista https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/135803-imef-lineamientos-de-amlo-restringen-las-chances-de-una-reforma-fiscal-de-gran-calado/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/IMEF-mejora-pronostico-del-PIB-efecto-rebote-desaparecera-en-el-2023-20210415-0098.html

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